Un total de 1.500 alumnes participen en la Trobada de Teatre Jove

Este dilluns ha començat l’11a edició de la Trobada de Teatre Jove, una iniciativa d’Inestable i Carnet Jove-IVAJ que es desenvoluparà a Alacant, València i Castelló arribant a més de 1.500 joves.

La Trobada de Teatre Jove oferix experiències teatrals a l’adolescència i a la joventut perquè es consoliden com a font de coneixement i d’enriquiment personal i com a vehicle d’aproximació a les arts escèniques per fomentar la creació de nous espectadors i de nous usuaris de la cultura.

Amb este esperit, un any més arriba a Alacant (des d’este dilluns fins el divendres); a València (del 22 al 26 d’abril); i, finalment, a Castelló (del 29 d’abril al 3 de maig). Centro Cultural Las Cigarreras, Espai Inestable i Teatre Raval són les seus.

En números, esta edició tindrà 1.530 assistents, 37 representacions, 57 centres de Secundària, 70 tallers, 14 dinàmiques grupals i més de 30 professionals de les arts escèniques.

Formació per a docents

A València participaran l’IES Ramon Llull, IES José María Parra, IES Josep Ribera, IES Oleana, IES Benicalap, IES Berenguer Dalmau, IES Conselleria, IES Faustí Barberá, IES Barri del Carme, IES Serpis, IES Músic Martí i Soler, IES Sedaví, Escola Les Carolines, IES Alcalans, IES Juan de Garay, IES Federica Montseny, Col·legi Concha Espina, IES Eduardo Primo Marqués, IES El Saler, IES Orriols, IES Lluís Simarro, Col·legi Escuelas Pías i IES Gabriel Císcar.

La Trobada inclou formació en didàctica de les arts escèniques per a docents.