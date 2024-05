III Festival literari de Morella: Un cap de setmana enriquidor i divertit

El passat cap de setmana (5 i 6 de maig), es va celebrar la tercera edició del Festival Literari de Morella. Un festival dirigit per l’escriptora Elena Moya que després de dos exitoses edicions, torna sota el títol: “Algoritmes o Humans”. Un festival que té com a objectiu reivindicar i celebrar la cultura i la literatura a través de l'oci per a motivar-nos a llegir.

Al llarg de les dos jornades, es van portar a terme tallers d'escriptura, debats, exposicions, concerts i recitals de poesia. La diversitat d'activitats, la qualitat dels participants i l'energia dels assistents van fer del Festival Literari de Morella un esdeveniment únic en el seu gènere. A més de ser una celebració de la literatura, este festival ha esdevingut un espai de trobada, reflexió i celebració de la creativitat humana en totes les seues formes. Tots els esdeveniments són gratuïts, ja que el Festival Literari de Morella naix de la idea que la cultura és per a tots i per a compartir.

La Fundació Bromera per al Foment de la Lectura, entitat de caràcter cultural, sense ànim de lucre i que enguany ha rebut del Ministeri de Cultura la Medalla d’Or al Mèrit Cultural per la dedicació i el compromís en la promoció de la lectura, va participar amb diversos tallers de la mà de la seua directora, Rosa Mengual, i de la reconeguda escriptora i contacontes, Anna Ballester.

Amb el nom «La poesia va de festa», es va dur a terme un taller d’escriptura creativa en el qual el joc, les paraules boniques i els textos poètics foren els protagonistes. «Fem comboi poètic», va ser l’altra activitat que va realitzar la Fundació Bromera, un taller poètic que serví per a motivar la lectura en família amb idees i consells per a despertar i crear l’hàbit de la lectura a casa.