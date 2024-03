Tras el paso que ha dado el Gobierno, cediendo aún más en la Ley de Amnistía, eliminado el terrorismo y amnistiando a todos los implicados en el “procés” desde los CDR hasta Carles Puigdemont o Marta Rovira, Junts sigue con su hoja de ruta que no es otra que el referéndum de independencia. A diferencia del presidente del Gobierno, si algo no ha hecho Junts es mentir. Tampoco han cambiado de opinión y siguen fieles a sus postulados al igual que ERC.

Puigdemont sabe que sus votos son necesarios para que Sánchez continúe en La Moncloa y salvo que Pedro Sánchez se plante y, de momento, no parece dispuesto a hacerlo, seguirá con su objetivo de celebrar un referéndum, pactado con el Estado o de forma unilateral.

Según las últimas informaciones, el presidente catalán podría regresar a España en el mes de julio. No hay impedimento legal para que pueda presentarse a las elecciones europeas ni a las catalanas, donde será candidato.

Amnistiado por el Gobierno, Carles Puigdemont podrá regresar a España, sin tener ninguna cuenta pendiente con la justicia a diferencia del resto de ciudadanos de este país que si cometen un delito o no pagan los impuestos van derechitos a la cárcel, salvo que te llames Carles Puigdemont o Marta Rovira.

De un Parlamento compuesto por 350 diputados, la gobernabilidad del país está en manos de 7 diputados que representan el 1,60% del arco parlamentario. Las fuerzas independentistas (ERC, EH Bildu, Junts, BNG y PNV) representan el 6,59%.

Cuando escucho al presidente del Gobierno Pedro Sánchez decir que no habrá referéndum de independencia, recuerdo cuando dijo lo mismo sobre los indultos, la malversación o la Ley de Amnistía. Por eso no me merecen ninguna credibilidad sus palabras.