Hace casi una semana un tiktoker, @jadaay_, publicó un vídeo en el que compartía con sus seguidores una dura noticia: la notificación de una multa pendiente con Hacienda. El joven grabó todo el proceso y, de hecho, abrió la carta mientras grababa, no tenía ni idea de la sanción y, por tanto, el resto de seguidores han podido ver su asombro.

Una multa de casi 2.500 euros

El tikto ker no salía de su asombro, ya que la multa ascendía hasta casi los 2.500 euros. En ese momento compartió otro vídeo en el que mostraba la llamada a su madre para comunicarle lo ocurrido: "Estoy un poco desanimado mamá, me acaba de llegar una notificación de Hacienda. Mamá, tengo que pagar 2.500 euros de aquí a dos semanas".

En ese momento la madre del joven, que estaba comiendo, casi se atraganta: "¿Que qué?", es su respuesta. Él trata de justificarse diciendo que ha hablado con su gestora y le ha dicho que esa notificación no es correcta, a lo cual la madre responde de manera épica: "Mira, Hacienda no pone nada incorrecto, cuanto te llega una carta de la Agencia Tributaria es que lo debes y tú tenías ese dinero, así que págalo".

"Como no pagues te van a embargar la nómina"

El hijo le comunica que lamentablemente ya no dispone de ese dinero porque, según explica, lo ha gastado e invertido. En ese momento la madre le pregunta qué piensa hacer, y el joven le reprocha estar del lado de Hacienda: "No estoy a favor de Hacienda, estoy en que te avisé. Te dije no toques el dinero del banco, me prometiste que no lo ibas a tocar que vendrá hacienda y te crujirá. Como no pagues te van a embargar la nómina", advierte la madre.

Después de esto el tiktoker pide ayuda a su madre para pagar la multa: "¿Qué te crees, que el dinero me cae del cielo?", le responde ella. No obstante, acaba accediendo a ayudar a su hijo prestándole 1.500 euros para que pueda pagar la multa.