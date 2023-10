Existen ciertas reglas cívicas que no se deben quebrantar, esencialmente porque son cuestiones de educación muy básicas. Dejar salir de un recinto antes de entrar, dar las gracias a los trabajadores de la hostelería, o ceder el asiento en el transporte público a aquellos que más lo necesiten.

Muchas personas no cumpler ni siquiera estas reglas no escritas, pero básicas para cualquier ciudadano que se precie. Un joven ha subido un vídeo a TikTok en el que muestra su enfado porque dos adolescentes han quebrantado precisamente uno de estas premisas.

El usuario @oveyanejra ha trasladado su inmensa indignación en la red social por un episodio que le tocó vivir hace pocos días. Según cuenta, mientras viajaba en transporte público, el autobús estaba a rebosar de gente: "Había mucha gente de entre 13 y 18 años. En los autobuses urbanos hay algunas plazas para personas mayores o personas que lo necesitan y tienen que permanecer libres a no ser que el autobús esté vacío", comienza.

El chico continúa explicando que dos adolescentes se sentaron en estos asientos, incluso cuando en el autobús 'no cabía ni una punta de alfiler'. Cuando él ya se había levantado de su asiento para cederlo a otra persona, se dirigió a ellas: "Yo me había levantado. Yo las miré y las dije: ¿No os habéis dado cuenta de que hay señores mayores que quieren sentarse y estáis ocupando sitios que son para personas mayores? Las chicas se me quedaron así y me dice una: 'Es que nosotras llegamos antes'", prosigue.

En ese momento, él se indignó todavía más y no pudo evitar la discusión: "Y yo le contesto: 'Es que yo ya estaba ahí sentado antes de que entraras tú y me levanté para dejarle sitio a las personas que lo necesitan'. Cogieron, se giraron, siguieron hablando, cotilleando de sus novios y los señores seguían de pie allí, agarrándose al bus como podían", se queja.

Finalmente, y tras el aviso de este usuario de TikTok, el conductor se dirigió a las adolescentes para llamarles la atención por su comportamiento. Para el asombro de todos, ellas lejos de sentirse avegonzadas, todavía amenazaron al joven: "Y yo dije: ahora os jodéis. Y viene la niña y me dice: 'Voy a hacer un TikTok hablando de esto'. Y le dije: 'Pues yo también tengo TikTok y me voy a hacer otro'".