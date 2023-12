Una usuarua de TikTok, @milvalijas, ha provocado polémica en la red social al señalar que "en València la gente no sabe viajar en autobús". Se trata de una mujer argentina que vive en la capital valenciana, más concretamente en el barrio del Carmen, y en la mayoría de los tiktoks que ha publicado habla sobre cómo es la vida en la que, según Forbes, es la mejor ciudad del mundo para vivir.

La joven ha subido vídeos en los que explica por qué eligió València para asentarse, los pros y los contras de vivir en esta ciudad, o recomendaciones sobre qué ver en la capital del Turia. En una de sus últimas publicaciones, sin embargo, ha expuesto las razones por las que considera que las personas que residen en esta ciudad no saben viajar en el transporte público, y más concretamente en el autobús.

"Aquí la gente no sabe cómo aprovechar el espacio"

"La gente de València y de España no sabe viajar en colectivo. En Argentina viajamos como ganado, es verdad, pero aprovechamos cada centímetro del colectivo. Estamos altamente entrenados para que eso sea así", comienza argumentando.

A continuación comienza a dar las razones por las que considera que la gente que se mueve en autobús en València no sabe aprovechar el espacio del coche: "Aquí la gente no sabe cómo aprovechar el espacio, no sabe abucharse en el fondo para que la gente de delante pueda subir y pueda entrar en el colectivo", opina.

"El colectivo está prácticamente vacío y están todos delante. No saben pedir permiso para pasar, no saben dejarte pasar para que vos bajes... Es como complicado", sentencia.

Algunos usuarios se ofenden con este vídeo

A muchos usuarios la opinión de la argentina no les ha sentado bien y han dejado comentarios en la publicación mostrando su enojo como "Tienes que empezar a viajar en helicóptero guapa", "Por suerte llegas tú para iluminarnos", o "¿Y por qué deberíamos ir en bus como en una lata de sardinas? Pregunto".