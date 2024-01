Uno de los alimentos más consumidos en España es, sin duda, el huevo. De hecho, los datos reflejan que se consumen alrededor de 6.000 millones al año. Por otra parte, en los huevos que se comercializan en nuestro país encontramos una serie de códigos impresos en su cáscara que revelan cierta información, como la fecha de caducidad o la forma de cría de las gallinas de las que proceden.

Una joven se sorprende de lo que lee en la cáscara de un huevo

Sin embargo, una valenciana no da crédito a lo que ha encontrado escrito en un huevo. No se trata ni del código mencionado anteriormente, ni tampoco de la fecha de caducidad. En la cáscara de este huevo se podía leer "Feliç any nou". Sí, la empresa valenciana que distribuye estos huevos se ha molestado en imprimir esas tres palabras para felicitar el año nuevo a sus clientes.

La joven que ha publicado esto es @marinaliis, que compartía en X, antigua Twitter, con el resto de usuarios de la red social su asombro: "Mirad qué gracioso el huevo. Cosas que solo pasan en el comercio local". De hecho, este detalle no solo ha sorprendido a la valenciana, sino a otros miles de usuarios, y la publicación ha superado en pocos días los 2.000 likes.

mireu q graciós l’ou jajajajajaja coses q soles passen en el comerç local pic.twitter.com/XnF49e3lEy — MARINA (@marinaliiss) 6 de enero de 2024

El significado de los códigos impresos en los huevos

Por otra parte, los códigos impresos en las cáscaras de los huevos (a parte de la fecha de caducidad) revelan, como se ha mencionado anteriormente, el modo de cría de las gallinas de las cuales proceden. En este sentido, el Instituto del Huevo detalló los diterentes categorías según el primer número del código:

Número 3, granjas de gallinas en jaulas: Viven en jaulas diseñadas especialmente para facilitar la recogida de los huevos, evitando que se ensucien con estiércol, tienen acceso al agua y a una alimentación equilibrada a base de pienso. Estas instalaciones facilitan el control sanitario y la limpieza. Es el sistema más habitual en España.