La canción 'Zorra', del grupo valenciano Nebulossa, va camino de convertirse en uno de los éxitos musicales del año. Nadie se resiste a su pegadizo estribillo... ni siquiera la Guardia Civil. El perfil oficial de la Benemérita en Tiktok no ha dudado en sumarse a la fiebre de 'Zorra' al utilizar esta canción para ambientar su última publicación con bastante sorna. El vídeo que publicaron en la red social este domingo ya acumula más de 300 comentarios y más de 200.000 visitas y no para su sumar me gustas y alagos para el responsable de las redes sociales del cuerpo.