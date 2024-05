Una ginecóloga alucina con el pésimo comportamiento de un hombre mientras su mujer da a luz

El parto es un momento de lo más delicado para las mujeres, para muchas la experiencia más dura de toda la etapa del embarazo. Es por eso que cuando una mujer da a luz, el apoyo moral es extremadamente importante. Generalmente este soporte lo da el padre del bebé, y una ginecóloga ha alucinado con el comportamiento de un hombre mientras su pareja daba a luz.

Tanto le ha chocado cómo se ha comportado este padre, que ha querido contar la situación en su canal de TikTok. "Una de las cosas más increíbles que creo que me ha pasado nunca con ningún acompañante", comenzaba diciendo en el vídeo. La mujer llevaba 20 horas de parto, por lo que evidentemente, tal y como ha contado la profesional sanitaria, estaba cansada.

Al parecer, la epidural no le hizo demasiado efecto, y la mujer estaba sufriendo más de lo esperado: "Ella quería epidural y no le acababa de hacer efecto, no puede más. Para mí es un momento de admiración máxima, hacéis un esfuerzo titánico", decía con admiración.

Una ginecóloga no da crédito al comportamiento de un padre durante el parto y otras madres estallan en redes. / RD

No obstante, su sorpresa llegó cuando miró al padre, que en ese momento estaba con el móvil en las manos: "Cuando está diciendo 'Voy a tirar la toalla, no puedo más Martina, sácamela', de repente veo al marido jugando al Candy Crush y digo eh.... le tuve que llamar la atención", contaba visiblemente indignada.

Después de esto la ginecóloga le reprochó que no era momento de jugar con el móvil, y le recomendó que ofreciera apoyo moral a su mujer: "Le coges la mano, le das agua, le secas la frente, le das soporte emocional. Me da igual, pero tienes que estar aquí. No puedes estar jugando al Candy Crush".

El vídeo de la ginecóloga ha creado un 'me too' de mujeres que han sufrido situaciones parecidas durante sus partos, momentos en los que sus respectivas parejas no estuvieron ni de lejos a la altura de la situación. "Yo primeriza, con un niño de 4'600 por nacer. Mi marido no paraba de mirar el reloj de su muñeca y decía '¿Queda mucho o qué?', y nada más di a luz le dijo a su madre que se iban los dos a descansar a casa. Por supuesto, ahora ya es mi exmarido", contaba una de las mujeres.