«En Chiva hemos sufrido una oposición destructiva»

Emilio Morales, actual alcalde en minoría de Chiva, ha resultado el candidato más votado en las elecciones del 26 de mayo y ha crecido en 2 concejales hasta sumar 5 en total. Por ello, es el mejor posicionado para ser investido alcalde. «En Compromís estamos muy satisfechos con los resultados obtenidos aunque nos hubiera gustado que otros partidos hubieran conseguido una mayor proporción de votos; ahora toca intentar trabajar para constituir el ayuntamiento». En principio, ayer había una reunión en el seno de Compromís y antes de acabar la semana una más amplia con toda la candidatura de Compromís-Más Chiva para analizar los resultados y plantear las posibles estrategias en la negociación con otros partidos.

Morales afirmó que no hay «líneas rojas, estamos dispuestos a hablar y reunirnos con todos», aunque parece que «lo más natural» es que se pueda repetir con vistas a la investidura «la confluencia de fuerzas que demanda la población con sus votos». En ese sentido, las tres fuerzas que componían el gobierno en minoría, Compromís, Vinchi y Esquerra Unida, han mejorado o afianzado sus resultados, por lo que sumarían la mayoría absoluta. El alcalde en funciones pidió además «una oposición constructiva» y «no destructiva como la que hemos sufrido estos 4 años, en los que estoy muy satisfecho por haber llegado a mayo de 2019 teniendo en cuenta que no nos daban de vida ni hasta las navidades de 2015». Por otra parte, enfatizó «estoy convencido de que las relaciones con los otros grupos políticos y con los otros concejales van a cambiar radicalmente». «Tengo claro que la agresividad verbal y jurídica que ha habido esta legislatura no se va a repetir porque ha habido renovación de concejales y hay personas con un talante muy distinto», remarcó.



EU: «No habrá cheque en blanco»

Por su parte, el portavoz de EU de Chiva, Manu Clemente, afirmó a Levante-EMV que no habrá «un cheque en blanco» para Compromís pero: «No estamos cerrados a nada ni a ningún escenario aunque se tienen que dar una serie de condicionantes, que pasan por poner como base para llegar a acuerdos nuestro programa». Eso sí, hay que evitar «un pacto como el de 2015 que fue demasiado escueto y precipitado».