Futuro a expensas de consecuencias judiciales

? El futuro político de Carmen Montón pasa de momento por esperar. La clave principal es si el caso de la exministra pasa a tener consecuencias judiciales. Los másteres de Cristina Cifuentes y de Pablo Casado son objeto en estos momento de investigaciones judiciales. En fuentes socialistas se considera muy probable que la extitular de Sanidad seguirá el mismo camino. Montón no tiene la protección del aforamiento además, ya que no es en la actualidad miembro de ningún parlamento. Según las citadas fuentes, la parte positiva de ser incluida en una investigación judicial es que una resolución a su favor daría argumentos para una cierta recuperación política. De momento, se da por hecho que la exconsellera pasará un periodo de alejamiento de la vida pública. En su entorno no precisaron ayer cuáles son las intenciones de la licenciada en Medicina.

Carmen Montón se despedirá hoy definitivamente del ministerio, ya que está convocado el traspaso de competencias a la nueva titular de Sanidad. La política valenciana entregará su cartera a la hasta ahora Alta Comisionada para la Pobreza Infantil, la médica asturiana María Luisa Carcedo, veterana socialista que pasó por el Congreso y el Senado y por el Gobierno autonómico.