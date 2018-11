Un embolsamiento de aire frío traerá esta semana un temporal de lluvias fuertes a la provincia de Valencia, donde para mañana y el jueves se ha activado ya la alerta amarilla por precipitaciones de hasta 20 litros por metro cuadrado en una hora y de hasta 60 litros en doce, según detalla la predicción del tiempo elaborada por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).



Las precipitaciones, además, no serán una cuestión puntual, sino que se alargarán durante varios jornadas (probablemente se extenderán incluso al fin de semana), al tiempo que las temperaturas bajarán de manera progresiva hasta alcanzar valores máximos que se quedarán en torno a los 15 grados.



La lluvia podría comenzar incluso hoy, sobre todo en el sur de la provincia aunque será mucho más débil que lo que se espera desde mañana. A partir de ese día, miércoles 14 de noviembre, será cuando el temporal golpee de verdad la provincia de Valencia, sobre todo en la segunda mitad del día. Para esa jornada, la Aemet anuncia "cielos nubosos o cubiertos", con "precipitaciones débiles, más frecuentes en el sur" que "a partir de la tarde podrán ser localmente fuertes y con tormenta, sobre todo en el litoral".



La alerta amarilla por lluvias se activa ese día en el interior sur de la provincia y en toda la costa a partir de las seis de la tarde y no finalizará hasta la medianoche del jueves al viernes. En este intervalo, se espera que caigan precipitaciones de intensidad fuerte (hasta 20 litros por metro cuadrado en una hora y de hasta 60 en doce horas). En la ciudad de València la lluvia comenzará a caer a primera hora de la tarde y se prolongará hasta la madrugada.



La situación se repetirá en el resto de la provincia, a excepción del interior norte, donde la lluvia será menos probable que en el resto y, en caso de caer, lo hará en menor cantidad.



El jueves 15 de noviembre las precipitaciones seguirán instaladas sobre Valencia, donde continuará activa la alerta amarilla por fuertes lluvias. Durante esa jornada, se espera que sean "persistentes y localmente fuertes o muy fuertes y con tormenta, sobre todo en zonas próximas al litoral".



El viernes, 16 de noviembre, la situación no variará muy con respecto a las jornadas anteriores y, pese a que no se ha activado ninguna alerta para ese día, la Aemet anuncia de nuevo lluvia en todos los puntos de la provincia de Valencia.





