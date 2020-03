Los hospitales triplican la capacidad de sus UCI ante el aumento de casos graves

El aumento de casos de coronavirus en la Comunitat Valenciana y, sobre todo, el de pacientes hospitalizados y en situación crítica -hay 1.422 ingresados, 252 de ellos graves- ha empezado a poner a prueba la capacidad del sistema sanitario valenciano. Tanto es así que las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) de varios grandes hospitales han duplicado o incluso triplicado su capacidad para acoger el elevado número de casos de pacientes con complicaciones derivadas de la covid-19, sobre todo respiratorias.

Así, por ejemplo, la unidad de críticos del Hospital Doctor Peset de València que normalmente atiende una quincena de camas ha triplicado su capacidad y ya atiende a cerca de 40 enfermos críticos. En el Hospital General de València, uno de los primeros que registró la presión asistencial al depender de él la residencia de mayores Santa Elena de Torrent con un grave brote de coronavirus, está ya en una cuarentena de camas -y al límite de su capacidad según el sindicato Satse- y en el mayor hospital valenciano, La Fe, han ampliado hasta el medio centenar de unidades UCI. Lo mismo han hecho en el Hospital General de Alicante que han pasado de 19 camas a casi medio centenar o en el de San Juan de Alicante, de 16 a 48. En todos los centros se están ensanchando los servicios recurriendo, en muchos casos, a las dobles guardias del personal aunque también a contar con otros perfiles profesionales no especializados.

Los centros que están aumentando la capacidad de sus UCI y que aún tienen «hueco» son, en su mayoría, los grandes hospitales de las tres provincias ya que, según denunció ayer el sindicato CSIF la situación es distinta en otros centros comarcales o de menor tamaño que ya habían llegado a su límite y habían empezado a derivar pacientes a otros centros más grandes. Estarían ya en esta situación los hospitales de Sagunt, la Marina Baixa, el hospital de Orihuela, el de Elda o el de Requena, que está lidiando con el aumento de pacientes graves tras detectarse un brote de coronavirus en la mayor residencia de ancianos de la ciudad, situada en el barrio de Casablanca. Según el sindicato, sin embargo, también habrían llegado a su «límite» otras UCI como las del Clínico o el Hospital Arnau de Vilanova de València (dos de los hospitales que empezaron primero a acoger casos).

El sindicato Satse sumó ayer otro gran hospital a esta lista de centros saturados: el Hospital General de València. Según el sindicato de Enfermería, la UCI está llena y hay 250 pacientes ingresados por Covid-19 en planta y se estaba empezando a derivar a pacientes de otras patologías a otros centros hospitalarios.

En todos los casos, las UCI están creciendo siguiendo el plan trazado en su día por el mando único creado por la Conselleria de Sanidad. Según este protocolo, de las 350 camas UCI con las que cuenta normalmente la C. Valenciana se podía llegar a las 800 sin salir de los centros ocupando las áreas de reanimación, REA, o las de recuperación postanestésica, URPA o incluso quirófanos y otras salas como ya se está haciendo. Se intenta, además, «separar» a los pacientes con la covid-19 y a los que no tienen la patología y que siguen ingresando en UCI.

El último paso para ampliar el pulmón de las unidades de críticos son los hospitales de campaña que se van a levantar en las tres provincias. Precisamente ayer Barceló insistió en que el sistema sanitario valenciano tiene todavía «capacidad» para acoger lo que queda de subida de la epidemia de coronavirus y aseguró que en el conjunto de hospitales públicos había aún 3.255 camas libres, 1.239 en la provincia de Valencia; 1.286 en la de Alicante y 730 en centros de Castelló. Barceló no especificó, sin embargo cuántas eran de planta y cuántas de UCI ni tampoco con qué capacidad se cuenta en los hospitales privados.

A este balance habrá que añadir también los espacios que ya se están añadiendo como hoteles medicalizados o residencias públicas como el Centro de Tecnificación Deportiva de Vila-real. Para esta ampliación, el Consell depende de que lleguen a tiempo -y en condiciones de uso- los diversos contingentes de material comprados en China que incluyen también respiradores para las necesidades de las UCI. Se espera que el segundo avión con material aterrice este fin de semana.

31 fallecidos en 24 horas

Y todo para atender en las mejores condiciones a la ola de enfermos por la covid-19 que no deja de crecer. Del miércoles por la tarde al jueves por la tarde, se registraron otros 332 casos nuevos hasta los 3.532 casos totales y otras 31 muertes en la C. Valenciana, 16 más en Valencia, 10 en Alicante y 5 en Castelló. A cuantos más positivos, más personas hospitalizadas. Son ya 1.422 los pacientes que han necesitado ingresar al ser sus síntomas más graves y no poder hacer la cuarentena en su domicilio. De todos ellos hay 252 personas en estado crítico en alguna UCI: 140 en hospitales valencianos, 81 en centros alicantinos y 31 en hospitales de Castelló.

El volumen de personas en situación grave sigue aumentando pero ayer lo hizo en un porcentaje menor al de otros días. Habrá que esperar a ver si se cumplen los pronósticos de los expertos y la curva empieza a aplanarse a partir de la semana que viene.