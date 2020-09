25·09·2020 11:03

Ni encierros ni protestas. La Conselleria de Sanidad no ha tenido en cuenta las cada vez más numerosas quejas de los empresarios del ocio nocturno y ha decidido prorrogar por segunda vez las medidas anticovid que dejaron al sector en el dique seco hace hoy 39 días. Según adelantó ayer la consellera, Ana Barceló, las medidas anticovid se mantendrán en vigor en toda la Comunitat Valenciana otros 21 días a partir del próximo lunes, al menos hasta el 19 de octubre. Así lo confirmó ayer Barceló en rueda de prensa a preguntas de los periodistas. La justificación es que pese a que se está «conteniendo» la expansión del virus «y no estamos en modo ascendente en la Comunitat Valenciana» tampoco se ha logrado rebajar la tasa de nuevos contagios y estas medidas sí estaban contribuyendo a que la transmisión del virus no hubiera aumentado.

