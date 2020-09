Ni encierros ni protestas. La Conselleria de Sanidad no ha tenido en cuenta las cada vez más numerosas quejas de los empresarios del ocio nocturno y ha decidido prorrogar por segunda vez las medidas anticovid que dejaron al sector en el dique seco hace hoy 39 días. Según adelantó ayer la consellera, Ana Barceló, las medidas anticovid se mantendrán en vigor en toda la Comunitat Valenciana otros 21 días a partir del próximo lunes, al menos hasta el 19 de octubre. Así lo confirmó ayer Barceló en rueda de prensa a preguntas de los periodistas. La justificación es que pese a que se está «conteniendo» la expansión del virus «y no estamos en modo ascendente en la Comunitat Valenciana» tampoco se ha logrado rebajar la tasa de nuevos contagios y estas medidas sí estaban contribuyendo a que la transmisión del virus no hubiera aumentado.

"Ser la autonomía con una incidencia más baja no significa nada. La situación puede cambiar" Ana Barceló - Consellera de Sanitat

«Mi valoración es positiva, están funcionando», aseguró, máxime cuando la mayor parte de los contagios se daban en el ámbito social, el 78 %, «que no quiere decir privado y ahí hay un universo muy grande». No se va a peor, pero tampoco se termina de mejorar. De hecho, con tres semanas seguidas rozando los 4.000 nuevos positivos, Barceló no se atrevió siquiera a hablar de «aplanamiento de la curva». «No puedo hablar de aplanamiento de la curva, yo prefiero hablar de contención. No tenemos cifras muy dispares en los últimos siete días», reconoció. Pese a que reivindicó que somos la región con una incidencia acumulada en siete días más baja de España, hizo al mismo tiempo una advertencia: «Esto no significa nada porque la situación epidemiológica puede cambiar en cualquier momento».

Esta situación que deja todavía poco espacio al alivio es la que ha aconsejado mantener tres semanas más el cierre de bares de copas y discotecas, amén del resto de restricciones como el toque de queda a bares y restaurantes -echan el cierre a la 1 de la madrugada-; la separación efectiva de metro y medio entre mesas; la prohibición del botellón; autorizaciones especiales para eventos multitudinarios; recomendación de no reunirse en el ámbito privado con más de diez personas y la prohibición de fumar (o vapear) en la calle o en espacios públicos si no hay distancia mínima de dos metros. Las residencias de mayores, además, tienen limitadas las visitas y todos los nuevos ingresos y los trabajadores que se reincorporan o entren de nuevas deben hacerse una PCR. Estas serán las medidas mínimas, pactadas en su día con el resto de autonomías en el consejo interterritorial pero podrían no ser las únicas si, llegado el caso, se ha de ser más restrictivo en sectores concretos o en municipios a la vista de su situación epidemiológica.

Barceló también advirtió en este sentido que día a día se estudia «por si debemos tomar medidas adicionales» y se refirió en concreto a dos municipios que están en el punto de mira por el aumento exponencial de contagios en los últimos días: Carlet y Sumacàrcer. Sobre el primero aseguró que, por ahora, las medidas tomadas por el consistorio eran «suficientes» aunque era pronto para valorar si había cambios positivos y sobre el segundo, aseguró que aún estaban valorando si tomar «alguna medida más concreta».

El anuncio de la prolongación de las medidas anticovid llegó en un día en el que la cifra de nuevos contagios aflojó, pero poco. En las últimas 24 horas se han localizado 707 nuevos casos, casi tantos en la provincia de Alicante (296) como en la de Valencia (308) y con otros 8 fallecidos más (cuatro en Alicante, dos en Valencia y dos en Castelló, ninguno de ellos de un centro de mayores) después de la jornada negra del miércoles en la que se sumaron 14 víctimas. Eso sí, la cifra de ingresados y de personas más graves en UCI va remitiendo: ayer había 463 personas hospitalizadas, 12 menos que un día antes, con 72 de ellas en la UCI, 9 menos. Según la consellera, la ocupación de los centros hospitalarios, en estos momentos, no preocupaba ya que había «recursos suficientes» pero, además la estancia media hospitalaria era menor, «de los 15 o 16 días de media» de meses anteriores a los «9 días de ahora», lo que da también un respiro al sistema al haber más renovación en camas. Por otra parte, Sanidad notificó otros 32 brotes ayer. Según Barceló el 90 % de todos los registrados hasta ahora tenían «menos de 10 personas» involucradas y por provincias, Valencia era la que más rebrotes había sumado: el 61,3%, 21,9 % en Alicante y el 16,8 % en Castelló. Con el ocio nocturno cerrado, casi ocho de cada diez se registraban en el ámbito social, el 78 % y solo el 12,4 % en el laboral.

Sanidad comprará 500.000 test rápidos La Conselleria de Sanidad va a comprar medio millón de los nuevos test rápidos que detectan antígenos del coronavirus en 15 minutos y que ya se están probando en varios hospitales valencianos con buenos resultados. Según adelantó ayer la consellera de Sanidad, Ana Barceló, se están realizando los trámites para realizar esta compra inicial «que se podrá incrementar según necesidades». Un estudio preliminar del Instituto de Salud Carlos III, concluye que este tipo de prueba —que usa también una muestra nasofaríngea como una PCR pero da resultados en 15 minutos—, es igual de fiable que la prueba en laboratorio. Además, es más rápida, más barata y no necesita pasar por laboratorio. Eso sí, Barceló recordó que «es más aconsejable cuando hay síntomas por lo que funcionaría muy bien en Urgencias». Sanidad está a la espera de que desde el Ministerio se marque en qué situaciones es mejor usar estos test del laboratorio Abbott y cuándo una PCR normal. Para Barceló, usar estos test rápidos supondrá «aligerar el trabajo de la Atención Primaria».