Mientras el Gobierno se ha visto obligado a decretar el estado de alarma por la difícil situación de Madrid, en la Comunitat Valenciana la segunda ola de la pandemia de coronavirus está dando los primeros signos de remisión. Así al menos lo apunta la evolución de la última semana en lo que a nuevos contagios se refiere: del pasado viernes al pasado jueves se han sumado 3.394 nuevos casos cuando en las mismas fechas de la semana anterior se dieron un 10 % más.

Es la primera bajada de contagios significativa de esta segunda ola que empezó a crecer rápidamente a mediados de agosto y que se mantuvo sumando casi 4.000 casos nuevos a la semana hasta finales del pasado mes.

La bajada, significativa, se da además en una semana especialmente difícil tras detectarse el mayor brote de coronavirus de la nueva normalidad con 168 infectados en el entorno de la UPV con un gran foco en el colegio mayor Galileo Galilei (131 casos) que sigue confinado hasta el martes. Los datos empiezan, ahora sí, a equipararse con los que maneja el Ministerio de Sanidad y que vienen marcando desde hace días unos niveles especialmente bajos de incidencia en la C. Valenciana: 51,74 casos por 100.000 habitantes en los últimos 7 días, la segunda mejor región por detrás de Canarias. La conselleria notifica a diario los datos y así los traslada al ministerio pero este usa para cuantificar las incidencias acumuladas los casos «diagnosticados» y no los notificados, por lo que las cifras no siempre casan.

De mantenerse esta tendencia, la segunda ola podría estar superada en las próximas semanas si brotes multitudinarios como el del Galileo Galilei no complican la bajada. Ayer Sanidad notificó otros 576 nuevos casos (57 en Castelló, 203 en Alicante y 316 en Valencia); 16 nuevos brotes, además de 562 altas y otros seis fallecimientos, dos en cada provincia.

La cifra que empeoró ayer fue la de pacientes ingresados en UCI. Si un día antes había 67 personas críticas, ayer la cifra subió hasta los 74 pacientes en UCI del total de 426 ingresadas. Por otra parte, Sanidad no actualizó ayer las cifras de residencias afectadas aunque sin aclarar si se debía al supuesto brote de 96 internos en un centro de El Puig donde investigan si ha habido una contaminación masiva de muestras.