La vacunación contra el coronavirus avanza poco a poco, a un ritmo más pausado del que esperaban las autoridades debido a la escasez mundial de vacunas y a las especiales características de cada una. De hecho, hace días se tuvo que cambiar el protocolo de vacunación establecido después de que la UE desaconsejase administrar la vacuna de AstraZeneca en personas mayores de 55 años ante los pocos estudios realizados en este grupo de edad. A la Comunitat Valenciana llegaron miles de dosis que se están empleando ya en vacunar a los sanitarios de segunda línea y personal de servicios esenciales.

Las otras dos vacunas contra la Covid, la de Pfizer y Moderna, sí están recomendadas en personas mayores de 55 años y, de hecho, han sido las utilizadas para vacunar a la población de las residencias y centros de día y, ahora, se están empleando para vacunar a las personas mayores de 80 años que viven en domicilios particulares.

Vacunación masiva en la Comunitat Valenciana: cuándo empezará

Pero la gran pregunta, sin duda, no es sólo quiénes son los siguientes grupos de población en acceder a la vacuna del coronavirus, sino cuándo comenzará definitivamente la vacunación masiva, una estrategia que por fin permitirá avanzar en el porcentaje de población inmunizada y nos acercará a la vida tal y como antes la conocíamos.

Para poner en marcha la vacunación masiva es necesario disponer de miles de dosis de la vacuna contra el coronavirus (de diferentes marcas, por las recomendaciones según los grupos de población) y de infraestructuras que soporten una gran acumulación de gente, porque la vacunación masiva implica que todos, o prácticamente todos los habitantes de la Comunitat Valenciana han de pasar por esos centros de vacunación para recibir las dosis. Por ahora, tanto el Levante UD como el Ayuntamiento de Paterna han ofrecido sus instalaciones a las autoridades para abordar una vacunación masiva.

Todo este proceso exigirá también una ardua tarea de organización y una mayor acumulación de vacunas. De hecho, el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, no cree que pueda ser posible poner en marcha la vacunación masiva en la Comunitat Valenciana en los próximos días y retrasa al mes de abril el inicio de esta vacunación en masa. No obstante, si las farmacéuticas acelerasen la producción de dosis y enviasen más viales de los que hasta ahora han hecho llegar a España, todo apunta a que se adelantarían también estos plazos y la vacunación masiva se activaría antes de abril en suelo valenciano. Mientras que esto no ocurra, habrá que esperar al inicio de la primavera para comenzar a ver miles de vacunados cada día y comprobar cómo crece el número de personas inmunizadas en la Comunitat Valenciana.