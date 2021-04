La Conselleria de Educación ha publicado la propuesta de arreglo escolar, es decir, las clases de Infantil y Primaria que calcula mantener o suprimir el próximo curso en toda la Comunitat Valenciana, algunas de ellas sujetas a la demanda de las familias, una vez se abra el proceso de admisión el próximo 25 de mayo.

Según Educación, hay 144 unidades que “con el padrón municipal en la mano, se prevé que, debido a la caída de la natalidad, no sean necesarias para la escolarización del alumnado”. No obstante, desde el departamento de Campanar aseguran que estas no se eliminan directamente sino que se ponen en “no funcionamiento”. La diferencia es que así quedan en una especie de “stand by” o pausa y se podrían volver a activar si la demanda de las familias es mayor a la esperada y finalmente las hace necesarias para cubrir todas las plazas el próximo curso.

Asimismo, las fuentes consultadas afirman que parte de estas aulas que podrían suprimirse a partir de septiembre responden a las unidades habilitadas en 2009, 2010 y 2011, cuando “se produjo en gran parte de los municipios un incremento de la natalidad respecto a los años anteriores y posteriores”, lo que “obligó a habilitar unidades de forma excepcional en algún nivel para atender este aumento de población escolar”. Eso provocó un pico y que algunos centros tuvieran una línea más en algunos niveles durante los últimos cursos. Ahora, estos escolares ya finalizan la Primaria, según Educación, por lo que “buena parte de esas aulas ya no son necesarias”.

Un "saldo negativo" para Stepv

El sindicato Stepv denuncia que el arreglo escolar de 2021-22 «tiene un saldo negativo por primera vez desde el curso 2016-17», lo que consideran «preocupante». «La posible reducción si se confirman finalmente los ‘no funcionamientos’ (dependen del número de alumnado con el cual contarán los centros después del proceso de admisión), es muy elevada en todas las etapas educativas”, apunta el sindicato, que también afea que la conselleria sacara los datos “el primer día no lectivo de las vacaciones de Pascua” y que no se hayan ofrecido los datos de Educación Especial y de las aulas de Audición y Lenguaje (AyL).

No obstante, desde Educación difieren en que el saldo final sea negativo. Según calculan, las 144 aulas marcadas provisionalmente en “no funcionamiento” no superan las creaciones. “La propuesta de arreglo escolar hecha por la Dirección General de Centros demuestra que no suprimimos unidades”, detallan, ya que contabilizan las 117 unidades de Infantil 3 años que se mantienen por la bajada extraordinaria de las ratios (a 20 o 23 alumnos en 53 municipios) y las 35 nuevas aulas de 2 años, por lo que consideran que “estamos hablando de 152 aulas de Infantil, una cifra superior a las 144 unidades de Infantil y Primaria que en la propuesta de arreglo pasan a situación de ‘no funcionamiento’”.

Asimismo, Educación ve “más que probable que la cifra de unidades abiertas vaya al alza”, tras las reclamaciones de los consejos escolares municipales, que tienen hasta el 21 de abril para hacer llegar sus observaciones.

Por otro lado, la portavoz de Educación del Partido Popular, Beatriz Gascó, acusa al departamento que dirige Vicent Marzà de “oscurantismo” y “falta de transparencia” y considera que el arreglo escolar es un “galimatías” por lo que ha pedido al conseller que “dé explicaciones”.