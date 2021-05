Un mes antes de que se decretara el Estado de Alarma por la Covid-19, el hombre presentó su solicitud para cobrar la Renta Valenciana de Inclusión (RVI), una ayuda prevista para los más vulnerables. Era febrero de 2020 y en ese momento el hombre no podía acceder a la prestación al ser mayor de 65 años. Cuatro meses después el Gobierno diseñó el Ingreso Mínimo Vital (IMV) que acarreó modificaciones en los requisitos de acceso a la RVI para que no se duplicaran las ayudas y llegaran a más gente. Por eso, en septiembre de 2020 la Mancomunitat de l'Horta Nord (como responsable de los servicios sociales de Puçol) emitió un informe favorable para que el hombre cobrara la RVI a pesar de tener más de 65 años ya que se habían flexibilizando los requisitos. Pero no ha sido así y más de un año después de que el hombre solicitara una prestación que necesita, sigue sin cobrarla ya que la Conselleria de Igualdad le deniega la ayuda y le pide que inicie de nuevo el procedimiento.

El Síndic de Greuges abre una investigación y asegura que la tramitación de la queja "pone de manifiesto una demora excesiva e inadmisible, tratándose, como se trata, de una prestación prevista para cubrir las necesidades básicas de la unidad de convivencia que carece de los recursos suficientes para la cobertura de las mismas". Respecto al caso concreto, el Síndic afirma que la actuación de la Conselleria "es, no solo contraria a Ley, sino también a los principios de eficacia y eficiencia pues, siendo el informe propuesta del órgano instructor preceptivo y vinculante, ha quedado acreditado que la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas ha solicitado el cambio de aprobatorio a denegatorio por ser el solicitante mayor de 65 años y al informar la entidad instructora de que el interesado no reúne los requisitos para solicitar Prestación No Contributiva y, por lo tanto, con arreglo al artículo 13.3 podría acceder a la modalidad de renta de garantía, desde la Conselleria se ha exigido resolución denegatoria de esta prestación, obligando al solicitante a iniciar un nuevo procedimiento que, transcurrido el plazo legal para su tramitación, tampoco ha resuelto esa administración".

Y es que el Síndic critica que la Conselleria deniegue un expediente avalado por los técnicos. "El informe-propuesta es firmado por una persona responsable técnica y, en opinión de esta institución, ello es suficiente para que la Conselleria hubiese continuado con la tramitación del expediente de renta valenciana de inclusión. La exigencia, primero de que se modifique el mismo y después, de que el interesado aporte resolución denegatoria de la prestación no contributiva, despoja de valor el informe del técnico de la Mancomunitat y desconoce el carácter vinculante del mismo y, con ello, el régimen competencial establecido en el Título V de la Ley, entre Generalitat y Entidades Locales, demorando la respuesta que el ciudadano debía haber obtenido", añade.

Además, el Síndic insta a la Administración a resolver de forma favorable "los expedientes de renta valenciana de inclusión cuando se hayan superado los seis meses desde la entrada de la solicitud en el registro general del ayuntamiento correspondiente o de la Generalitat y de la documentación pertinente" y a que "reconozca en el caso que nos ocupa el derecho a la percepción de la prestación, contabilizando los efectos retroactivos de ésta, fijando dicho periodo desde el 1 de marzo de 2020".