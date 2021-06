Montero enfría una pronta reforma de la financiación autonómica

Baño de realidad. Eso se han llevado los representantes de la "Plataforma per un Finaçament Just" tras su cita esta tarde con la ministra de Hacienda, Maria Jesús Montero, que ha optado por sincerarse y mostrar la actual cruda realidad sobre la reforma del modelo de financación autonómica. Según fuentes presentes en el encuentro, la titular de Hacienda ha admitido la dificultad de llegar a un acuerdo político a corto o medio plazo sobre el nuevo modelo ya que, ha explicado, el actual clima de enfrentamiento y de polarización hace inviable que la oposición se sume. El Gobierno asume así que no se dan las condiciones para el diálogo, algo fundamental en un acuerdo de gran complejidad donde se suman intereses partidistas y territoriales.