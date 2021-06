Una fosa bajo la tumba del primer fascista de España

Los franquistas mintieron en la localización de la fosa («en el campo»), y no permitieron que los restos fueran velados por sus familiares. Las víctimas fueron 9 en total: un teniente de la Guardia de Asalto (fusilado el 25 de mayo), dos alcaldes, dos concejales, y tres consejeros del Comité Ejecutivo Popular (6 de junio), y otro concejal más (16 de junio). Esa misma mañana, los franquistas presentaron sus falsas actas de defunción. Causa de la muerte: síncope cerebral, parálisis cardíaca, asistolia, colapso, anemia aguda... La ejecución impuso el miedo y el silencio en el pueblo. Era un escarmiento para que aprendieran la lección fascista.

Dos años después, en la primavera de 1941, el castigo sería, si se puede, más cruel. Encima de los fusilados se levantó un mausoleo en honor a José María Albiñana, también conocido como «doctor Albiñana», la primera persona que formó un partido puramente fascista en España, el Partido Nacionalista Español (1930-1933).

Albiñana era ultranacionalista, antisemita, imperialista, y gran admirador confeso de Hitler y Mussolini. Ramiro de Ledezma, fundador de Falange, hablaba de él como un «reaccionario» y un «ensayo mostrenco de fascismo». En las filas de su partido encontraban los «Legionarios de España» o «Legionarios de Albiñana», una escuadra que, según él mismo, serían «centinelas permanentes de la seguridad patria». Los legionarios protagonizaron varios ataques violentos y armados, el más sonado, hacia Miguel de Unamuno en el Cine Europa de Madrid. Así, Albiñana buscaba emular a las Squadre d’azione italianas o a las SS alemanas.

Aunque se llegó a reunir con el general Mola poco antes del golpe de Estado de 1936, quedó atrapado en Madrid, donde fue fusilado en la cárcel Modelo. Entre los donantes para su mausoleo (obra propuesta desde la capital) figuraba lo más granado del régimen. El propio Franco puso dinero para sepultar a las víctimas debajo del victimario.

Ochenta y dos años después, las familias se han unido para reclamar los restos de sus padres (en muy pocos casos) y abuelos. El Ayuntamiento de Enguera ha aprobado la cesión del terreno para los trabajos, pero ni la diputación ni la Generalitat han dotado de momento de subvenciones al proyecto, presentado en el mes de febrero. Ni siquiera eso ha parado a las familias, que han decidido poner el dinero de su bolsillo para que los arqueólogos inicien los trabajos con un análisis de georradar. Aún así, siguen a la espera de fondos para recuperar a sus familiares.

La madre de Pepi siempre tenía una foto de José Barrón en la cómoda del dormitorio. Es una postal del hombre con el que se iba a casar, pero que fusilaron a los 26 años, dejándola sola con una niña recién llegada al mundo. Con 36 días, Pepi cuenta que sus tías la llevaron a la cárcel, a ver a su padre. Su madre no tenía valor para hacerlo sin derrumbarse. «Me han contado muy poco siempre, en aquella época cuanto menos se hablaba mejor. Mi madre solo me decía que era una buena persona, que no le había hecho daño a nadie y que era muy listo», recuerda Pepi, su hija.

«Son cosas que una se guarda dentro, se calla y se calla, pero llega un momento en que crecen los nietos. Mi abuela me lo contaba llorando amargamente, porque le arrancaron de su vida a un hombre joven que no había hecho nada, y la dejaron en esa época, sola con una niña de 30 días, y búscate la vida...», cuenta Mari Carmen, la nieta mayor. José no quiso exiliarse a Francia. «Pensaba que no le iba a pasar nada, que le respetarían porque no había hecho nada malo, pero no fue así», recuerda. La madre de Pepi se fue hacia Aldaia con su niña, en busca de oportunidades cuando ella tenía 8 años.

Otros, como los hijos de Ricardo Simón Monerris, último alcalde republicano, migraron a Terrasa, porque la vida de un «rojo» en el pueblo era imposible, según cuenta su nieta desde la localidad catalana.

Contra el olvido

«Es una fosa debajo de un monumento franquista, puesta ahí a conciencia», dice Matías Alonso, Coordinador del Grupo para la Recuperación de la Memoria Histórica, citando un estudio de Alfredo Barberán.

«Es flagrante que se le de una pátina de normalidad democrática a este lugar. No podemos permitir que pase el tiempo, los familiares mueran y nadie recuerde lo que pasó allí. No puede ser que el fascismo permanezca», denuncia Alonso, que recuerda que el mausoleo franquista «atenta contra el corazón de la ley de memoria histórica».

«Me lo decía mi abuela, que habían matado a todos en Enguera, que estaban juntos en una fosa, como manera de dar un escarmiento al pueblo y decir ‘así no levantaréis cabeza’. Si el hombre está de verdad allí, claro que lo queremos recuperar para que descanse con su mujer, y el día de mañana con su hija», cuenta la nieta de José Barrón.