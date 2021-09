Un positivo en un colegio de Agost obliga a confinar el aula

El positivo se registró hace ya días y no ha habido más casos, por lo que esta semana se cumplen los 10 días de confinamiento y los escolares, si no hay novedades, regresarán a las aulas. El contagio se confirmó a los pocos días de arrancar el curso, que empezó el 8 de septiembre, y desde el centro no han podido concretar el día exacto ni los alumnos afectados, aunque han destacado que "en breve estará todo en orden", que se han seguido los protocolos establecidos por Sanidad y están a la espera que la Conselleria dé el visto bueno para el regreso de los niños.

El protocolo actualizado para la gestión de los casos covid este curso en colegios e institutos de la Comunidad concreta que el contagio de un alumno en un aula de Infantil y Primaria obligará a confinar a toda la clase. Serán diez días los que el aula permanecerá cerrada, salvo para los alumnos que hayan pasado el covid en los últimos seis meses, porque son los únicos que quedan excluidos del confinamiento en este caso.

No obstante, para no tener que aislarse, los alumnos que se hubieran contagiado en el plazo de los últimos seis meses tendrán que acreditarlo con una PCR positiva.