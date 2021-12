La portavoz del Consell, Mónica Oltra, ha reivindicado esta mañana que el futuro modelo de financiación autonómica debe “mejorar sustancialmente” los recursos para la Comunitat Valenciana. “No hacemos este viaje para quedarnos peor”, ha advertido al ser preguntada en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consell sobre el esqueleto de la propuesta sobre el futuro modelo elaborada por el Gobierno y el último informe de Fedea que apunta a un posible retroceso para la Comunitat Valenciana en el reparto de los fondos.

Oltra, con todo, ha mostrado cautela ante este informe y ha indicado que “todavía es pronto para hacer una valoración”. De hecho, ha indicado que el Consell no se ha pronunciado al respecto. La vicepresidenta ha admitido que hay dudas respecto a este borrador que el Gobierno debe aclarar y en todo caso, ha considerado “positivo” que “por primera vez hay un borrador inicial, nunca había pasado”.

La vicepresidenta ha indicado que el estudio de Fedea, laboratorio económico de referencia en temas de financiación, hace una “proyección de un escenario posible”, pero ha insistido en que esta no tiene por qué ser la “foto fija”.

Eso, si se ha mostrado reivindicativa en que el sistema final garantice un reparto de fondos equitativo entre comunidades y ha pedido avanzar en el reparto vertical en el sentido de que el Estado debería transferir parte de sus recursos a las comunidades y ayuntamientos que son quienes prestan los servicios. También que el Gobierno compense a la Comunitat Valenciana por la deuda generada por la infrafinanciación.

Oltra ha defendido que el criterio fundamental del reparto sea la población ajutada porque es “la población la que determina los recursos no los kilómetros cuadrados”. Ha admitido que puede haber factores condicionantes, como la dispersión, pero no tan sobredimensionados como hasta ahora. “Se escolariza a los niños, no a un kilómetro cuadrado”, ha dicho. Y ha ironizado con qué si se tiene en cuenta el factor geográfico también se podría incluir cuestiones como si las comunidades concentran terrenos montañosos que dificultan el acceso a municipios, como es el caso de la Comunitat: “Si el modelo incluyee otros criterios, también los que tengan que ver con nuestra idiosincrasia”, ha dicho.

Oltra ha lamentado la “tendencia excesiva a opinar antes de tener los datos” y ha pedido tiempo para opinar con conocimiento de causa.