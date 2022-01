Maoly fue a recoger a su pequeña, de 4º de primaria, al colegio después de las dos semanas de Navidad y Reyes. «Mi hija estaba un poco nerviosa por regresar de las vacaciones, pero ha ido bien», explicaba ayer a la puerta del centro educativo. La vuelta a las clases después de abrir los regalos de Reyes se ha producido este año en medio de la sexta ola, con la irrupción de la variante ómicron, y las modificaciones en la guía de detección de casos positivos de covid-19 en las aulas respecto a las cuarentenas de los grupos burbuja. Dos cuestiones que estaban ayer en boca de todas las familias.

«Me preocupa que, como están subiendo los contagios, algún niño se haya contagiado durante las vacaciones y sea asintomático. Ellos tienden a compartir y pueden tener algún descuido», reconoce Maoly. Junto a ella, otras familias se concentraban ayer a las 16.30 h a las puertas del CEIP Ciutat de Bolonia, en València, para recoger a sus niños y niñas tras la primera jornada escolar del año.

«La vuelta al colegio ha ido perfecta, tenían unas ganas locas», reconoce Nacho, uno de los padres que esperaba a que abrieran el acceso al centro. «Está bien que hayan vuelto. Si no van al cole, van a bajar al parque y ahí también se juntan», afirma.

Aprender a vivir con la covid

Una opinión que comparte Maoly: «Me parece bien que volvieran. Vamos a tener que aprender a vivir con esto, sin dejar la prevención de lado. Esto no nos puede limitar». Para Lorena, madre de una niña de 3º de primaria, el primer día ha ido «de categoría», y admite que las vacaciones se hacen «un poco largas», especialmente porque los niños «se aburren» .

Todas estas familias sienten cierta inquietud por el avance de la pandemia, pero los centros educativos han demostrado ser lugares seguros. «Sí que preocupa la situación, pero hay que tomárselo con un poco de normalidad», declara Lorena.

Los hijos de Inma y Francisco, reconoce la madre, entraron por la mañana con «sueño», pero salieron «muy contentos». «El covid preocupa siempre, y más ahora que oyes las noticias, pero qué le vamos a hacer. La vida sigue. Hay que seguir», añade Inma. Las familias también fueron informadas ayer de la vacunación pediátrica a los menores entre los 5 y los 8 años: «Nos han mandado una autorización para que la firmemos y en principio este jueves vacunan a los niños», explica Inma.

Por su parte, Miguel, que tiene una nena en segundo de primaria, no ve otra opción al regreso de las clases para poder conciliar su vida laboral. «Ahora parece que con un contagio no se va a cancelar la clase y pienso que es mejor, porque si no el día a día se hace difícil. Trabajar sería imposible», comenta.

Para evitar los contagios, aconsejan a sus hijos e hijas sobre las medidas de seguridad en las aulas. «Como están las cosas sí que insisto para que se pongan la mascarilla, sobre todo para que la lleven bien», confiesa Inma. «Los niños lo hacen mejor que los adultos, hay veces que les tenemos que recordar en casa o en el coche que se quiten la mascarilla», expresa Nacho.