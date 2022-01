“Si una regleta no es de calidad el cableado interno no es controlable, así que con mucha potencia puede provocar que se sobrecaliente y acabar en incendio”. Así lo asegura Angélica Gómez, decana del Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales de València tras el incendio provocado por una anomalía eléctrica en una regleta en la residencia para la tercera edad de Moncada y que dejó seis muertos y 15 heridos. Para Gómez “una con el certificado CE te da más garantías de que eso no va a pasar”.

Como ha explicado Gómez, una regleta homologada se conecta al sistema eléctrico de la casa, y ante una potencia mayor de la que puede soportar hace que salten las protecciones del edificio. Igualmente, también hay regletas con fusibles que paran las sobrecargas. En cambio, una que no cuenta con los estándares de calidad se conecta separada al sistema eléctrico de la casa y no para ante una sobrecarga de potencia, lo que provoca que el cableado interno se caliente hasta que funde la carcasa. “Si ocurre en un sitio aislado o en el suelo lejos de todo no pasa nada, pero si hay algún elemento inflamable como una colcha o colchón cerca es fácil que se produzca un incendio”, ha asegurado Gómez. Sin embargo, esto no quiere decir que una regleta homologada no pueda provocar un siniestro, aunque “sí que da enormes garantías de protección”. “Podría suceder en casos de mal uso continuado, por ejemplo, que se haya pelado completamente el cable y alguien lo haya cubierto con cinta adhesiva. Pero lo normal es que si ocurre algo así sea porque la regleta no estaba homologada”, aclara Gómez. "Tenemos que tomar conciencia de todo lo que enchufamos en una regleta", asegura Angélica Gómez Por este motivo, el Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales ha hecho una llamada a “tomar conciencia de lo que enchufamos en una regleta”, sobre todo si son aparatos de mucho consumo eléctrico. Además, ha pedido a la ciudadanía “ser cuidadosos con las compras de aparatos de mucho consumo y mirar siempre que cuenten con la homologación CE” para evitar sobrecalentamientos. Revisiones técnicas En un lugar de uso público y de especial peligro como es el caso del ala de personas dependientes de una residencia, todos los aparatos eléctricos que impliquen cuidado de las personas deben estar correctamente mantenidos y revisados periódicamente, cuenta Gómez. Precisamente la regleta era un producto eléctrico susceptible de haber esquivado estos controles de calidad. "Los más valientes fueron los abuelitos, solo lamento no haberlos podido salvar a todos" Los protocolos actuales para estos casos están además llenos de recomendaciones, dice Gómez, y “hay detalles que se pueden escapar a la revisión porque, como es este caso, nunca había sucedido nada parecido. Tristemente a veces no nos damos cuenta de las cosas hasta que pasan”, señala. Posibles daños en la estructura Esther Puchades es perito y forma parte del Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales. Asegura que un incendio de estas características en una habitación “es probable que haya afectado también a la estructura del edificio”, y señala que así ha sucedido en casos similares, como un incendio producido hace unos años en la segunda planta de unos juzgados de València. “Cuando el hormigón armado se calienta se pueden producir microexplosiones que hagan perder la robustez, y ahora los técnicos de la Generalitat tendrán que revisarlo para asegurarse de que no sea necesario hacer una reforma”, apunta. Sobre el fuego, Puchades ha destacado su gran rapidez a la hora de propagarse en una situación así. “De una chispa o el calor de una regleta a que toda la planta esté negra por el humo pueden pasar fácilmente menos de 15 minutos”, asegura. Además, hay que añadir que la regleta esté cerca de un producto inflamable, especialmente un colchón, sofá, o mobiliario “es algo que se va a quemar muy rápido y además va a generar muchísima cantidad de humo y sobre todo muy denso que no permite ver”, explica. Además, “no sabemos si la persona estaba despierta en ese momento y su capacidad de respuesta para alertar teniendo la movilidad tan reducida, desde luego si estaba dormida ni siquiera se enteró de nada”, dice Puchades. Ahora mismo, y tras la investigación de la Guardia Civil y la visita del servicio técnico de infraestructuras de la Generalitat y de la aseguradora que se personaron allí la mañana del jueves "ya se deberían empezar a iniciar las reparaciones y ver si hace falta reforzar o no la estructura, además de negociar con la aseguradora para que se haga cargo del siniestro", sentencia Puchades.