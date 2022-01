Los equipos valencianos de donación y trasplante de órganos lograron el año pasado recuperar el pulso de trabajo que tenían antes de que el coronavirus paralizara los hospitales. Ni la peor ola de coronavirus vivida hasta ahora en enero de 2021, ni su réplica en el verano ni el inicio de la sexta ola en diciembre han impedido que la Comunitat Valenciana haya cerrado el ejercicio 2021 con cifras de donaciones de órganos y trasplantes similares a años prepandemia. Todo un logro máxime cuando las cifras no solo hablan de recuperación de los altos estándares con los que se trabajaba aquí sino también con resultados líderes en España: el hospital La Fe de València ha recuperado el podio que perdió en 2018 como centro que más trasplantes ha hecho de toda España (323 de los 516 que se han hecho en la C. Valenciana) y vuelve ser el que más trasplantes hepáticos hace (117), mientras que el General de Castelló es el que más donaciones ha hecho en todo el país: 47.

Las cifras dejan ver a las claras la recuperación que hubo el año pasado, sobre todo en comparación con 2020, el primer año de la pandemia en el que la actividad, esta vez sí, se resintió. Así, el año pasado, las donaciones de órganos aumentaron un 29 % y pasaron de las 197 donaciones en 2020 a las 254 del año pasado, solo una por debajo del récord absoluto de la comunidad: 255 donantes en 2019. La cifra supone que la valenciana sea una de las comunidades más altruistas: hay 50,3 donaciones por millón de habitantes, muy por encima de la media española de 40,2 y de regiones mucho más pobladas como Madrid (27,1), Cataluña (37,1) o Andalucía (39,6).

Y podrían haber sido más pero este año, al igual que en el resto de España, el volumen de negativas a la donación ha subido -aunque menos en la C. Valenciana-. Según los datos oficiales, el 86,4 % de las familias valencianas dicen sí a la donación de órganos de sus seres queridos aunque ha habido años en que las negativas se quedaban en un 10 %. "Hay que analizar las causas porque no sabemos a qué se debe, aunque una puede ser el menor contacto que se tiene en pandemia con los profesionales médicos", apunta Rafael Zaragoza, director del programa de Trasplantes de la C. Valenciana.

50 órganos que se han ido fuera

Gracias a este volumen de donaciones, los hospitales han podido aumentar también un 15 % los trasplantes realizados con respecto al año anterior: 516 frente a los 448 del año pasado. En las mejores épocas, los equipos llegaban a realizar hasta 590 trasplantes pero el año pasado, además de por cómo condicionó la pandemia el trabajo, se dejaron de hacer parte de los trasplantes menos urgentes por prudencia ya que las personas trasplantadas tienen mucho más riesgo si contraen la covid-19. "Los trasplantes urgentes se han hecho todos pero hemos querido ser prudentes con los no vitales", apunta Zaragoza. Con todo, y según destacaban ayer desde la Conselleria de Sanidad, todos los órganos donados han ayudado a salvar vidas: se han hecho más de 50 trasplantes fuera de la C. Valenciana con órganos que se donaron aquí.

Más donantes en asistolia

Las nuevas técnicas que se aplican para permitir donaciones en asistolia controlada tienen mucho que ver en estas buenas cifras de donaciones. Gracias a los equipos ECMO, que permiten oxigenar los órganos de forma extracorpórea una vez los donantes han fallecido tras una parada cardiorrespiratoria, se han podido sumar muchos órganos al sistema. Hasta que esta técnica estuvo disponible, solo se podían recuperar órganos de personas en muerte encefálica. Así, el año pasado, una de cada tres donaciones se hicieron gracias a los equipos ECMO y a la posibilidad de hacerlo de esta manera en todos los hospitales de la C. Valenciana: hay un equipo móvil que realizó 28 salidas para recuperar 37 riñones, 17 hígados y 8 pulmones para ser trasplantados. La valenciana es la única región que ofrece esta posibilidad en todos sus hospitales.