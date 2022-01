Benjamí Mompó: "El bono de alquiler es un punto de partida, pero tiene que acompañarle la regulación de precios"

A Benjamí Mompó y sus 27 años le ha coincidido su nombramiento como secretario general de Joves Socialistes PV con los exámenes del grado de Turismo en Gandia. Es el complemento del Grado Superior de Guía, Información y Asistencias Turísticas con el que trabajó un par de años como guía en Potries y en el Museu Joan Fuster en Sueca, de donde es natural y donde estuvo como concejal en la oposición en la legislatura pasada. Para las elecciones de 2019 quiso ser el candidato a la Alcaldía por el PSPV y perdió con quien hoy ostenta la vara de mando. Casi tres años después, se ha convertido en el máximo representante de las juventudes del PSPV, eso sí, sin candidatura alternativa. "Demuestra que somos una federación cohesionada", explica.

¿Qué va a cambiar respecto a la dirección de Joves surgida en 2017?

Necesitamos adaptarnos a las circunstancias actuales porque la política va cambiando. Habrá algunos pilares más a destacar que respecto a años anteriores como la comunicación, que es súper importante para llegar a la gente joven, así como reforzar las áreas de empleo, vivienda, feminismo y salud mental. Son temas en los que Joves ha de tener un discurso propio para reforzar algunas medidas que se producen desde el Gobierno de España y la Generalitat.

P: El tema estrella de la semana ha sido el bono del alquiler, ¿qué opina?

R: Es una buena iniciativa, pero no nos hemos de conformar, es un punto de partida, pero ha de ir acompañada de no solo de la regulación de los precios de alquiler sino de aumentar los sueldos. Esperamos que en un futuro no muy lejano pueda avanzarse en la regulación de los precios de alquiler.

Hablando de salud mental, que es un tema que preocupa mucho a la juventud, ¿una parte de estos problemas se podrían solucionar con mejores condiciones socioeconómicas?

Totalmente. La salud mental se ha agravado durante la pandemia, si no puedes tener un trabajo digno y has de compaginar dos o tres trabajos para tener una vida y poder pagar un alquiler o si no tienes esa posibilidad, todo eso genera inseguridad, angustia y ansiedad. La mejor solución para estos problemas es tener una vida en condiciones lo más dignas posibles y ese es otro reto para Joves. Es un drama, el suicidio es la causa de muerte no natural más alta entre los jóvenes y sabemos que es un asunto que ocupa y preocupa al gobierno del Botànic.

Cuando se habla de juventud siempre aparece la misma pregunta: ¿viven hoy los jóvenes peor que sus padres?

Es cierto que hay una situación que está imposibilitando en que las personas jóvenes tiren adelante su vida, pero como dice muchas veces el president Puig, no está escrito en ningún sitio que los jóvenes de hoy tengan que vivir peor que sus padres, por tanto, deseo con todas mis fuerzas que esta situación se revierta lo antes posible y con las políticas progresistas que se están llevando a cabo en la Generalitat y el Gobierno de España se traduzca en que la juventud podamos tener una vida más satisfactoria.

¿Le falta a la política perspectiva joven?

Es una cosa que va mejorando con el paso de los años, evidentemente necesitamos más gente joven involucrada en nuestro aprtido y en la política general para conectar con la juventud. Tenemos un estigma de que no nos interesa la política, pero estoy convencido de que eso no es así, hay muchísimas personas que participan en el asociacionismo y es algo que queremos poner en valor desde este proyecto, que están participando y en definitiva de lo que sí que estoy convencido es que la juventud necesita tener el peso real que tiene en la vida. Por ejemplo en la Comunitat Valenciana, en 2015 se logró una revolución generacional en muchos ayuntamientos que se consolidó en 2019. Es una generación que nació desde Joves y han crecido en sus municipios.

Desde Joves queremos ser útiles al Partido Socialista para apuntalar medidas y mejorar políticas que se estén aplicando

¿Pero falta conectar a la juventud con la política? Saber qué se hace, que se sienta si es o no útil

Sí, sin duda, la mejor forma es participar para enterarse de la importancia que tiene estar implicado en todos los procesos, pero la política no se limita a votar cada cuatro años, es formar parte de colectivos y asociaciones, no solo de organizaciones políticas, al final la política la hace cada ciudadano cada día. Un reto que tenemos es trasladar a la juventud las medidas que están empezando a hacerse y poner en valor los gobiernos actuales para combatir los bulos y las fake news, esa otra pandemia que tenemos que hacer frente y eso se hace participando.

¿Hace falta más empuje en los gobiernos de Sánchez y Puig?

Del punto de partida hasta el que estamos ahora se ve una clara evolución, lo están haciéndolo lo mejor posible, pero esto no quiere decir que no haya cosas a mejorar. Desde Joves queremos serle útiles al Partido Socialista para apuntalar medidas y mejorar políticas que se estén aplicando. Evidentemente la situación en políticas juveniles respecto a 2015 en la Generalitat Valenciana es mucho mejor, pero no es momento de euforias sino seguir trabajando.

Víctor Camino, hasta diciembre secretario general de Joves en València, fue elegido nuevo líder de las Juventudes Socialistas de España en diciembre, ¿su nuevo puesto es una ayuda o una tutela desde Madrid?

Es un amigo, es el mejor aliado que podemos tener en las Juventudes Socialistas de España. Tuvo el apoyo unánime de la federación valenciana y considero que el discurso que llevará al conjunto de los socialistas de España es exportar la imagen y la voz valenciana. Es muy positivo tenerlo como aliado.

Habla de una candidatura municipalista, sin embargo, hay municipios con cada vez menos jóvenes.

Es el problema de la falta de oportunidades, que hace que muchos hayan de renunciar a vivir en sus pueblos, especialmente en zonas de interior. Precisamente porque somos una organización de carácter municipalista tenemos que apostar por nuestros pueblos y ciudades y todos los militantes que hacen un gran trabajo desde sus agrupaciones y desde los ayuntamientos.

En 2018 se presentó a unas primarias para ser el candidato del PSPV al ayuntamiento de Sueca y perdió, ¿ahora que es secretario general de Joves se ve con opciones a otro puesto en el futuro?

Este proceso es totalmente distinto al de la candidatura municipal: me presenté y perdí en aquel momento. Siempre he intentado aportar lo mejor que he creído oportuno y no creo que ser secretario general de Joves sea un trampolín para cualquier otro puesto. Llevo más de 10 años militando en Joves Socialistes y así como tuve la oportunidad de ser regidor en 2015, ahora tengo la oportunidad de ser secretario general y mi único objetivo es seguir haciendo grande esta organización, no tengo en mente otras posibilidades futuras.