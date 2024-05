La batalla europea se disputa en València

Hubo quien lo llamó la Batalla de Valencia. Las elecciones autonómicas y municipales del 28 de mayo de 2023 tuvieron en este territorio una de sus plazas decisivas. Valencia como fiel de la balanza en la que se jugaba el futuro de España. Valencia como escenario decisivo para balancear el signo político del país. Así lo entendió el PP y así actuó, con la presencia constante del presidente popular, Alberto Núñez Feijóo, y de referentes como Isabel Díaz Ayuso, invitada de honor, también, en la toma de posición de Carlos Mazón como president. Los resultados electorales confirmaron esas expectativas. La victoria de Mazón decantó el mapa autonómico hacia el azul conservador, y su veloz pacto con Vox abrió la puerta a las nuevas coaliciones conservadoras. La Comunitat Valenciana fijó un rumbo.

Con todo ese bagaje detrás, en las próximas elecciones europeas del 9 de junio la Comunitat Valenciana vuelve a ser un bastión para todos: para un PP que la afronta como otro plebiscito al sanchismo, y espoleado tras la tendencia al alza que marca su resultado en Cataluña. También para el PSOE, que quiere cuestionar la solidez de la ‘alternativa Feijóo’ tras enterrar el procés catalán.

Todos acuden a Valencia

Valencia como plaza decisiva. Lo confirman los cuadernos de campaña de los grandes partidos. El presidente Pedro Sánchez abrirá la campaña en Valencia, con Teresa Ribera y Diana Morant. Por su parte, el PP anunciaba ayer que Núñez Feijóo estará en la C. Valenciana los dos días más importantes: abrirá la campaña en Alicante y la cerrará en València, el viernes 7 de junio.

Los populares tienen en tierras valencianas un territorio marcado en rojo. Alicante es un espacio decisivo por la cuestión hídrica como elemento movilizador, mientras que en València, el PP quiere exhibir su fuerza, donde juega en casa uno de los nombres destacados de la lista, Esteban González Pons.

Morant y Sánchez juntos en el congreso del PSPV en Benicàssim. / Kmy Ros

Yolanda Díaz

También en València, coincidiendo con Feijóo, cerrará la vicepresidenta del Gobierno, Yolanda Díaz, la campaña de Sumar, candidatura de la que forma parte Compromís. La alianza de los valencianistas y el partido de Díaz ya dio a Sumar el mejor porcentaje de voto en las generales en la circunscripción de Valencia, situación que ahora se premia con el cierre de campaña.

Para entender este protagonismo autonómico también hay que atender a otras circunstancias que invitan a los partidos nacionales a virar al Mediterráneo. En Cataluña los partidos vienen de una gran movilización. También están cercanos los comicios del País Vasco; y para este tipo de actos, los partidos suelen huir de la caldera madrileña.

Además, la política, casi siempre, es una cuestión de números. Las grandes autonomías en términos de población, como Madrid o Andalucía, tienen un escenario político mucho más decantado, con mayorías consolidadas de Juanma Moreno Bonilla y de Isabel Díaz Ayuso frente al bajo momento anímico que atraviesa el socialismo andaluz o madrileño.

Yolanda Díaz junto a representantes de Compromís y de Sumar en un acto en València en la campaña de las generales. / Eduardo Ripoll

Circunscripción única

La circunscripción única en que operan las europeas, por otro lado, obliga a los partidos a replantear estrategias electorales. No se trata de asegurar escaños por provincias; se trata de sumar el mayor número de votos en el conjunto. Una cita, por tanto, de grandes áreas metropolitanas. No parece casual que Sánchez abra y Feijóo cierre en Valencia: son 800.000 votos en juego entre la capital y su área. En esta autonomía está el 10 % del censo, 3,73 millones de papeletas.

‘Retroceso’ o ‘libre de sanchismo’

La particularidad política de la C. Valenciana, además, va a permitir a los dos grandes partidos contraponer objetivos políticos y marcos ideológicos. En una cita muy marcada por el fantasma del auge ultra en Europa, los socialistas pueden agitar la movilización de izquierdas con el pacto valenciano PP-Vox y algunas de sus políticas. El Gobierno, no en balde, ha planteado una crítica frontal a iniciativas como la ley de Concordia del Consell, incluida la movilización de varios ministros. Para el PP, por su parte, la C. Valenciana simboliza la superación de ‘sanchismo’ y sus políticas.

Por último, y a pesar de que se trata de una cita con un marco nacional, ofrece sin duda una lectura autonómica. Es la primera cita a la acude el PSPV bajo el nuevo liderazgo de Diana Morant. Carlos Mazón también afronta el 9 de junio como un termómetro, tras un año de mandato y el grueso de su programa político ya desplegado. Compromís, tras el retroceso de las pasadas autonómicas, puede medir el margen electoral de su alianza con Sumar, que ha planteado muchas dudas en la coalición.

