A la cabeza de los mejores expedientes de toda España

Tres estudiantes de la Universitat de València (UV) tienen los mejores expedientes de España en Bioquímica, Economía y Empresa, y Lenguas Modernas. Así lo ha reconocido la Sociedad Española de Excelencia Académica (Sedea) en su ranking nacional 2021, que incluye los mejores expedientes de cada disciplina.

Son Ana Lleó Bono, en Economía y Empresa; Rodrigo Carmen-Cerdán, en Lenguas Modernas; y Jesús Martínez Gómez, en Bioquímica. Forman parte del grupo de 36 titulados por la UV incluidos entre la primera y la 55ª posición de diferentes estudios, en la lista elaborada por Sedea, entidad que identifica y acredita a los mejores expedientes de grado del país.

Además de estos tres jóvenes, otros seis ocupan el segundo puesto. Son Tania Ruiz (Trabajo Social), Brian Buchhalter (Derecho), Jorge Marín (Farmacia), Sergio Sancho (Ingeniería Informática), Roberto Sáez (Química), y Eduardo Ricau (Relaciones Laborales y Recursos Humanos). El tercer mejor expediente lo ocupan Clara Abarca (Ciencias Gastronómicas) y Paloma Alonso (Administración y Dirección de Empresas), según detalla la UV.

Después, hay otros 25 estudiantes de la UV entre la cuarta y la 55ª posición en titulaciones como Ciencias Políticas, Biomedicina, Psicología, Biotecnología, Biología, Derecho, Magisterio o Fisioterapia, afirma la Universitat de València.

Futuros doctores en sus ramas

Rodrigo Carmen-Cerdán es graduado en Lenguas Modernas (2016-20) por la UV, con una especialización en lengua y literatura alemanas. Asegura a Levante-EMV que el reconocimiento es «una alegría» y, que no fue hasta la carrera cuando empezó a «hincar codos».

Su testimonio rompe tópicos, pues cursó el Bachillerato científico en el Colegio San Jaime Apóstol de Moncada —donde vive— pero a última hora, y gracias a un profesor, decidió dar un giro «radical» hacia las Humanidades.

«El alemán me gustaba bastante y me parecía interesante. Descubrí que la literatura alemana tiene obras profundas que a España no han llegado con la misma magnitud que la francesa o inglesa. Luego vi el plan de estudios interesante y creí que podría tener buenas oportunidades», apunta el joven de 24 años.

Para conseguir esto, se requieren numerosos méritos además del expediente académico, por lo que el joven reconoce que es «bastante complicado». «Cuentan variables que escapan de tus notas y se debería invertir más en investigación y ciencia, que también se hace en archivos y bibliotecas», reivindica. Además, cree que hay que «facilitar el acceso a los grados y abrir las posibilidades de los posgrados, y la alta investigación, porque mucha gente se queda fuera por su poder adquisitivo y es una lástima, se pierde talento».

Por su parte, Ana Lleó ya ha iniciado su doctorado, pero en Cambridge (Reino Unido). Allí cursó un máster de Análisis Económico y se ha quedado —de momento—, después de finalizar Economía en la UV (2016-20).

«No tenía muy claro qué estudiar, y aposté por esto porque abarcaba muchos campos. Tuve suerte porque me gustó y ahora me he especializado en Economía del comportamiento social, la reacción de la sociedad ante las desigualdades», afirma a este periódico.

Para la joven de 23 años natural de Borriana —donde estudió en el Colegio Salesianos—, la clave para tener un rendimiento excelente en los estudios es «encontrar una buen equilibrio»: «Hay que esforzarse todo lo que se pueda, pero sin estresarse y apoyarse en la familia y los amigos. Además, es mejor entender los conceptos que dedicar muchas horas a memorizar».

En el ranking global, del total de toda España, las carreras con más representantes son Enfermería, Medicina y Psicología (Ciencias de la Salud); Biología y Biotecnología (Ciencias Experimentales); ADE, Derecho y Magisterio de Educación Primaria (Ciencias Sociales y Jurídicas); Filología Inglesa e Historia (Humanidades); y Arquitectura, Ingeniería Informática e Ingeniería Industrial (Arquitectura e Ingeniería).