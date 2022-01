Tras la llegada del certificado covid a la Comunitat Valenciana, una restricción que en principio permanecerá vigente durante más tiempo después de que el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, haya anunciado hoy que su intención es mantener la obligatoriedad del pasaporte covid en las próximas semanas, surge la duda de qué ocurrirá con el certificado covid de los niños.

Y es que hasta ahora no es obligatoria ninguna justificación para los menores de 12 años a la hora de viajar o de acceder a espacios cerrados, como el interior de cines o restaurantes. No es de extrañar, puesto que hasta hace relativamente poco aún no había comenzado a vacunarse a los niños en esta franja de edad y, por lo tanto, era imposible exigirles algo a lo que aún no habían tenido acceso.

Sin embargo, una vez que ha comenzado la vacunación de los niños menores de 12 años, todo parece indicar que la obligatoriedad del certificado covid también les afectará en cuanto haya un porcentaje considerable de niños que ya dispongan de la pauta completa. De hecho, los pequeños que ya han recibido la primera dosis de la vacuna pediátrica de Pfizer ya tienen disponible la información de su vacunación en la Conselleria de Sanidad y, por tanto, pueden descargarse su propio pasaporte covid.

Para sacar el certificado covid de los niños en la Comunitat Valenciana es necesario seguir un sencillo proceso que es idéntico al que realizaron los adultos o los mayores de 12 años una vez vacunados. Con el SIP y la fecha de nacimiento, es posible descargar el pasaporte covid infantil a través de la página web de la Conselleria de Sanidad o mediante la APP de Sanitat. Si quieres saber cómo llevar siempre a mano el certificado covid, aquí te lo explicamos.

Qué información contiene el certificado covid

El pasaporte covid de los niños menores de 12 años vacunados con la primera dosis de Pfizer en la Comunitat Valenciana especifica que sólo tienen una dosis de las dos que les corresponden para disponer de la pauta completa. Asimismo, se indica qué tipo de vacuna se les ha inoculado (verás que, a pesar de tratarse de Pfizer, aparece un nombre diferente: aquí puedes saber a qué se debe esto) y qué día se les puso.

Tras sacar el certificado covid de los niños, estos estarían preparados para sortear cualquier dificultad que un establecimiento les pudiera plantear a la hora de acceder a un espacio cerrado, puesto que el pasaporte covid demostraría que ya tienen una dosis de la vacuna infantil y que aún no cuentan con la segunda porque no les ha llegado aún su turno.

