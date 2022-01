“La formación digital es positiva pero primero va la atención presencial de los bancos”

“La formación digital debe realizarse pero primero hay que garantizar la atención presencial de los bancos”. Carlos San Juan, el hombre de 78 años que lucha por una atención presencial en los bancos, se ha reunido esta mañana con el conseller Vicent Soler en un encuentro en el que han compartido los pasos a seguir para garantizar una atención plena y humana a la personas mayores.

El activista, que ya acumula más de 500.000 firmas en su petición de change.org, ha dicho a este periódico que la reunión ha ido “muy bien” y que el conseller ha proporcionado información sobre “el esfuerzo que han hecho en la zona rural instalando cajeros para que nadie se quede sin acceso y del sistema de formación digital que tienen organizado”. Con todo, el activista por las personas mayoras asegura que "he sugerido de una manera correcta pero firme que la formación es muy positiva pero debe hacerse paralelamente a la atención presencial". "No se puede formar digitalmente y dejar excluido a quien no puede manejarse de forma digital. No podemos olvidar al vulnerable”, ha sentenciado.

“Si solo se apuesta por la formación digital vamos a convertirnos en trabajadores a cuenta del banco sin cobrar y pagando comisión y la banca es un servicio público” ha apuntado a este periódico al tiempo que ha mantenido que “no pararemos hasta conseguirlo. No se puede apagar esta antorcha. Si se apaga estamos perdidos”.

Una banca pública que dé ejemplo

Asimismo, Carlos ha mostrado su entusiasmo ante la idea de crear una banca pública valenciana, que cree que sería la solución para que las entidades financieras tomaran ejemplo y garantizaran la atención presencial. "No puedo ocultar cuando oigo lo de banca publica me da mucha ilusión, el futuro sería una banca pública que se iniciara en la Comunitat Valenciana". En este sentido, cree que sería entonces cuando "cuando el banco privado, que no tiene límites en sus ganancias, se vería sensibilizado y obligado a hacer competencia, porque no puede ser que todos formen un monopolio digital, es inadmisible en el siglo XXI", ha opinado.

"No dejaré mi lucha hasta que no vea desaparecer las colas y no vea a una sola persona más volver a casa llorando con su cartilla y sin su dinero"

Carlos San Juan se muestra satisfecho con la reunión pero escéptico. “Quiero ver y tocar para convencerme. No dejaré mi lucha. Intentaré hasta que vea desaparecer las colas y no vea nunca más llorar a una persona indefensa volver a casa con su cartillita y su dinero” ha añadido. “No estamos mendigando, estamos pidiendo nuestro dinero, del que sacan cifras multimillonarias de beneficio” ha sentenciado a Levante-EMV.

"La pelota está en el Gobierno, la tiene la señora Calviño"

Previamente a su encuentro con el conseller de Hacienda, Vicent Soler, Carlos San Juan se ha reunido con el alcalde de València, Joan Ribó. "Lo primero que me ha dicho es que él ya había firmado la petición, que se alegra muchísimo del número de firmas y que ellos están iniciando la formación digital". "Él también ha tenido la sinceridad de que tiene unos límites en sus competencias". Tanto Soler como Ribó, han acogido la campaña con "agrado y empatía" y se han comprometido a "hacer todo lo que esté en su mano", según ha valorado Carlos San Juan.

Ahora, dice, "la pelota está en el tejado del Gobierno, la tiene la señora Calviño y es el Gobierno el que tiene la capacidad (que yo creo que sería la solución) de modificar la legislación para recordar a la banca que son un servicio público", apunta. "Si la banca no se aviene por humanismo y sensibilidad, habrá que obligarle y recordarle que tiene un deber público y que si tiene cajeros los tiene que mantener, hacerlos fáciles para que nadie se quede fuera".