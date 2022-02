«Un brindis al sol». Así han definido las asociaciones de usuarios financieros (Asufin y Adicae) los compromisos que la banca presentó ayer al ministerio para mejorar la accesibilidad de la web y los cajeros para las personas mayores. «La experiencia nos obliga a desconfiar. Vimos lo que pasó con las cláusulas suelo cuando se pidió que las revisaran de manera voluntaria, y con las preferentes, o con la última moratoria bancaria. La historia reciente no nos invita a confiar», asegura Fernando Herrero, de Adicae.

Para Herrero, se trata de «marketing, puro maquillaje», aunque remarca que no han podido ver el documento en detalle, filtrado ayer a algunos medios. «Intentan capear el descontento social más que justificado, por toda la mala imagen del sector que no solo viene de ahora, sino desde la crisis que sufrimos los consumidores», critica Herrero.

Verónica Rodríguez, de Asufin, explica que «la atención a todas luces se puede mejorar, y la pandemia de hecho demostró que se debe dar un trato preferente a los mayores». Los bancos -continúa Rodríguez- deberían pensar en otros términos que no solo sean la rentabilidad porque prestan un servicio esencial para la ciudadanía, no se trata de vender camisas, sino de dar el mejor trato a la gente», sentencia. Rodríguez insiste en la digitalización «pero a dos velocidades». «Es evidente que la tecnología bien aplicada hace la vida más fácil, pero no hay que dejar de lado a los que no saben usarla», remarca.

La realidad, como apunta Herrero, es que "en realidad no es un plan de choque, sino la modificación del Protocolo Estratégico para Reforzar el Compromiso Social y Sostenible de la Banca que aprobaron el pasado verano". El presidente de Adicae asegura que "preparamos propuestas y medidas para trasladarlas a Economía y tener un efecto a corto y a largo plazo. En el fondo hablamos de la digitalización de las finanzas y prever medidas que tengan en cuenta a las personas y no conformarnos con 'el sector ha cambiado y la gente se tiene que amoldar' que plantea la banca".

Herrero ha valorado positivamente la decisión de hacer las apps y las webs más intuitivas, pero matiza que "hay que comprometer recursos para los consumidores que ni siquiera saben usar eso y no pueden afrontar la digitalización. Y medidas globales, no promesas voluntarias fruto de una comunicación de crisis", critica.

Propuestas a la banca

La presidenta de Asufin, Patricia Suárez, se reunió el pasado 8 de febrero con el secretario general del Tesoro Carlos Cuerpo, para trasladarle varias medidas que, en su opinión, "deben acometerse para paliar la exclusión financiera a la que se ven sometidos determinados colectivos por la digitalización y concentración bancaria". Recordaron, además, que la exclusión bancaria no afecta solo al colectivo de las personas mayores.

La asociación publicó un decálogo de medidas entre los que figuran la atención personalizada, mejorar las aplicaciones para hacerlas más intuitivas (algo que ya plantea la banca), examinar las ratios de oficinas bancarias por barrios, prohibir el cobro de comisiones por el ingreso o retirada de efectivo en ventanilla y elaborar directrices y circulares entre el personal que indiquen de qué forma ayudar a los consumidores que no sepan usar los servicios bancarios.