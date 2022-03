Se abre una rendija de luz en la decisión que parecía inamovible de Adif de trasladar todos los trenes de alta velocidad de Alicante y València desde Atocha a Chamartín.

En la segunda reunión de la Generalitat con representantes del Ministerio de Transportes se ha planteado la posibilidad de que todas las compañías de trenes de alta velocidad baratos o low cost (Renfe y dos operadoras privadas) tengan Chamartín como estación de destino y los AVE "normales" a precio habitual sigan en Atocha, según confirman a Levante-EMV fuentes de la Conselleria de Política Territorial, que dirige Arcadi España.

Se trata de un pequeño avance que no es definitivo y que aún se tiene que perfilar en una nueva reunión que se celebrará esta semana, aunque hay no hay fecha concreta. Aunque simplemente pasar del no rotundo a cualquier cambio a la opción de que se estudiará esta posibilidad, abre una esperanza para una solución mixta que aplaque las críticas por este "destierro" de los AVE de Alicante (previstos para el primer semestre de 2022) y València (para 2023) desde Atocha a Chamartín.

Otra solución se ve bastante improbable ya que la opción mixta de que unos trenes sigan estacionando en Atocha y otros en Chamartín debe tener en cuenta la liberalización de los viajes de alta velocidad en las líneas a València y Alicante que se ha de explotar en igualdad de condiciones, según alertaban desde Adif a Levante-EMV.