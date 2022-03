Feijóo arrasa en avales valencianos sin llegar a las cifras de Mazón de hace un año

En el "para ofrendar nuevas glorias" al líder, el PPCV de Carlos Mazón pone encima de la mesa hasta 7.500 avales para la candidatura de Alberto Núñez Feijóo. Es una muestra considerable, que representa el 15 % de todas las firmas recogidas por el dirigente gallego en toda España (50.000), y una demostración de que los 'populares' valencianos se han volcado en las últimas fechas para lograr cuantas más firmas mejor.

La formación hasta presume en Twitter del logro, con fotografía sonriente tras la mascarilla de los principales cargos del PPCV, porque 7.500 es un número alto, amplio, con fuerza, y más si se tiene en cuenta que el mínimo exigido para confirmar el paso adelante apenas es de un centenar. Pero cuanto más azúcar, más endulzado queda el paladar y que en estas cosas, además de serlo, también parecerlo.

Porque la realidad de los avales es que una vez se supera el mínimo, se deja de contar y, sobre todo, el comité encargado de su validación deja de comprobar su veracidad. A efectos prácticos, da igual presentar 103, 5.000 o 50.000 más allá de la demostración de fuerza. Así, los 7.500 suponen una muy buena cifra, pero le falta contexto. El problema es que al ser comparada con el último proceso de recogida de avales del PPCV, la euforia de las bases en torno al dirigente gallego queda menguada.

Bonig y Mazón recibieron menos votos de la militancia que avales en sus procesos internos

Hace menos de un año, cuando Mazón estaba en la situación de Feijóo a nivel autonómico, el presidente de la Diputación de Alicante aseguró reunir casi 12.000 firmas. Los 11.853 militantes que supuestamente dieron su apoyo explícito a Mazón para ser el nuevo líder del PPCV son 4.300 avales más que los que este miércoles han brindado desde la rama valenciana al presidente de la Xunta.

La cifra de Feijóo, además, se aproxima a la lograda cuatro años y medio antes por la predecesora del alicantino al frente de la organización valenciana. Isabel Bonig consiguió reunir, según presentó oficialmente, 7.200 firmas. La paradoja tanto para Mazón como para Bonig es que presentaron más avales, es decir, documentos rellenados con nombres y apellidos por la militancia, que posteriormente afiliados que les votaron en las primarias: algo más de 6.000 a Bonig en 2017, 7.600 a Mazón en 2021.

La situación de recogida de avales en los tres casos, el de Bonig, Mazón y este último de Feijóo, fue similar: candidatos favoritísimos, con la gracia de la estructura del partido y mucho más conocidos mediáticamente frente a outsiders sin apenas relumbrón en busca de una épica que no suele llegar.

En esas está Alexia Herranz. La militante transexual del PP de Gandia está a la espera de que el comité organizador, encabezado por Esteban González Pons, valide al menos 100 de los 120 avales que dice se han presentado en toda España respaldando su candidatura. De estos, 41 han sido depositados por ella misma en la sede de la Plaza América de València.

El paso de Herranz supone una pequeña piedra en el camino de Feijóo que esperaba alzarse con el cetro del PPCV por aclamación. No obstante, la batalla que planta la militante transexual a todo un presidente de la Xunta no es un David contra Goliat. La desigualdad en este caso es todavía mayor y Herranz no cuenta ni con la pericia de una honda ni con la torpeza del gigante.