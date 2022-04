El PSPV desliza una crítica a Sánchez en su enmienda a Unides Podem sobre el Sáhara

Unides Podem quería que el PSPV se pronunciara en las Corts sobre el Sáhara y lo ha conseguido más bien a medias. Mojarse en el fondo de la cuestión es cierto que poco. Si acaso, lluvia fina con carrera rápida hasta el portal. Eso sí, le ha sacado una pequeña crítica hacia el Gobierno de España y la admisión de que la postura respecto a la excolonia española es un "cambio" en los posicionamientos del ejecutivo. Pero ni aún así parece ser que votarán juntos.

Los socialistas han presentado una enmienda a la PNL de la coalición de izquierdas. Unides Podem registró su moción hace dos semanas, en pleno vendaval político sobre el acuerdo del ejecutivo con Marruecos. En el texto, entre otras cosas, se señalaba el rechazo al plan de autonomía que daba el país africano sobre el Sáhara y que Sánchez apoyaba. También el reconocimiento a la República Saharaui y a su autodeterminación, conceptos que no aparecen en el texto de los socialistas.

La enmienda presentada por el PSPV no choca frontalmente con los posicionamientos del Gobierno de España, pero sí que se puede observar ciertas críticas hacia la decisión de Pedro Sánchez y la forma de ejecutarlas.

En este sentido, la enmienda de los socialistas pide instar al Gobierno de España a «comunicar y, si es posible, consensuar» decisiones de especial transcendencia «como los cambios de política exterior» al resto de partidos. La crítica es doble: primero, la petición de comunicar y, segundo, admitir que la postura del Gobierno respecto al Sáhara es un «cambio», algo negado por Sánchez.

En esta también piden "continuar respaldando el trabajo de las Naciones Unidas en su labor de encontrar una solución aceptable para el Sáhara Occidental" así como expresar la "solidaridad y apoyo al pueblo saharaui y sus instituciones democráticas como pueblo soberano" y continuar "reforzando las actividades de cooperación y acción humanitaria".

Sin embargo, en el texto no aparecen palabras clave como "autodeterminación" ni un rechazo explícito al plan de Marruecos, cambiando bastante el sentido de la moción presentada por Unides Podem. En este sentido, el regate para evitar una votación dividida no ha terminado de salir bien a los socialistas ya que en Unides Podem no tienen intención de aceptar la enmienda por lo que se votará su texto íntegro.