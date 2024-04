Mazón insta Sánchez a activar la legislatura i el PSPV demana al Consell conéixer les subvencions a “pseudomitjans”

La continuïtat de Pedro Sánchez després dels seus cinc dies de reflexió continua marcant la política valenciana, en què PSPV i PPCV es creuen exigències arran del moviment del president del Govern, que, en la seua intervenció d’este dilluns, va cridar a una “regeneració democràtica”. El cap del Consell, Carlos Mazón, ha evitat valorar la decisió del socialista i s’ha limitat a exigir-li que active ja la legislatura i treballe per solucionar els problemes de l’agenda valenciana, mentres que els del puny i la rosa tracten de convertir les paraules del seu líder en fets concrets i han demanat a l’executiu autonòmic conéixer les subvencions que destina a “pseudomitjans”.

Des de Múrcia, on ha assistit a un acte en defensa del transvasament Tajo-Segura, el president ha assenyalat que després del parèntesi de Sánchez espera que “per fi” comence la legislatura estatal. “Espere que es comencen a prendre decisions sobre els pressupostos generals de l’Estat que no tindrem”, ha indicat per a recordar que eixa pròrroga fa “perdre diners cada mes” a la Generalitat per la “covardia i incapacitat” de Moncloa. En concret, 90 milions al mes per no actualitzar les transferències del sistema de finançament, tot i que Moncloa s’ha compromés a aprovar un decret per a incorporar-hi les previstes per a 2024.

En el rest de greuges, Mazón tampoc s’ha oblidat de l’aigua, de les inversions i del finançament mateix. “Hem perdut massa temps”, ha dit, abans de demanar al socialista que treballe “per a posar en marxa la legislatura i abordar els problemes d’Espanya en comptes d’estes posades en escena”, la qual no ha volgut valorar.

Diners públics a “pseudomitjans”

Per la seua banda, el PSPV ha sol·licitat hui conéixer “les subvencions que Mazón dona als pseudomitjans” i ha alertat de la “convivència” que existix entre el PP “i els qui difamen els responsables públics”. El síndic del Grup Socialista a les Corts, José Muñoz, ha concretat que el terme “pseudomitjà” es referix a “webs que escampen faules, mentides i difamacions”.

En este sentit, el dirigent socialista ha reclamat “conéixer quants diners públics dona Mazón als qui perjudiquen la qualitat democràtica de la Comunitat Valenciana” i ha subratllat que la formació vol “posar enfront de l’espill esta realitat”. A més, ha apostat per “dignificar la vida pública i la dels mitjans de comunicació” i ha recordat que “qualsevol cosa que no siga això anirà en perjuí de la democràcia valenciana”. “Sol·licitarem a la Generalitat tota la documentació per a conéixer tots els detalls”, ha insistit.

Suscríbete para seguir leyendo