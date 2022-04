Los beneficiarios de la ayuda a la dependencia suben un 15% en un año

"Yo por ejemplo - continúa Mª Jesús- no tengo edad para irme a una residencia ni necesidad de ir a un centro de día, me quedan las opciones de la Asistencia Personal o el Cuidador en el entorno familiar y la primera todavía es difícil de conseguir y tiene requisitos muy complicados".

La Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales coincide, en parte, con la visión de Navarro. Hizo ayer público un nuevo informe del Observatorio de la Dependencia que saca varias conclusiones sobre el sistema valenciano de atención y ayuda en relación a las ayudas del Plan de Choque de Mejora del Sistema de la Dependencia, que inyectó 51,4 millones en la autonomía.

La Comunitat atendió en 2021 a 15.161 nuevos dependientes, un 14,85 % más que en el ejercicio precedente, superando en su recuperación la media del resto de comunidades que se sitúa en un incremento del 8,71 % y posicionándose como el territorio que más crece en nuevos beneficiarios.

En el territorio valenciano, la Conselleria de Igualdad ha reducido la lista de espera en 1.555 (un 11,72 % menos), mientras el resto de autonomías lo han hecho en el 16,7 1%. No obstante, sitúa su tasa limbo en el 9,16 %, inferior al 13,66% de la media nacional. Ha generado 1.351 nuevos empleos, si bien "su tasa de creación de empleo de 25,3 puestos por millón invertido sigue siendo aún muy baja", dicen desde la asociación redactora del informe.

La Comunitat se ha puesto las pilas. El documento así lo refleja. "Se trata de una gestión muy completa en todos los parámetros que constata la transformación iniciada en 2016 y que le ha llevado a triplicar el número de personas dependientes que hoy reciben una prestación en la C. Valenciana", detallan, textualmente, en el informe.

De hecho, el resto de parámetros básicos del sistema destacan favorablemente respecto a la media nacional: tanto en número de solicitudes registradas (+7,03% /2,26 % nacional), personas valoradas (+11,38 % / 3,43 % nacional), personas con derecho a prestación (+11,78 % / 4,38 % nacional), servicios entregados (+10,29 % / 11,93 % nacional) o personas atendidas con Pecef donde triplica la media nacional (+20,89 % frente al 7,11 % nacional).

"Desde 2017, mi caso ha mejorado mucho. Si las familias no asumiéramos el cuidado, sería el Estado quien tendría que hacerlo"

Carmen cuida de su hijo Luis, de 29 años, con Síndrome X Frágil, desde hace tiempo. Celebra que los últimos años han supuesto una mejora en su situación familiar. Ella se dedica a estar con él todo el día y cuenta con la ayuda de cuidado de los familiares de Grado II (hay hasta III dependiendo de la discapacidad de la persona) "ya que no es autónomo fuera de casa" y tiene una discapacidad física e intelectual. Desde 2017, "he pasado de no tener ayuda a tenerla". "Dentro de todo estoy agradecida. Estoy cotizando, algo que me parece importantísimo, porque antes de mi hijo yo tenía veinte años de vida laboral hechos, pero una vez la enfermedad se agravó, no puedo dejarle solo", cuenta a este periódico. "Si las familias no asumiéramos el cuidado, sería el Estado quien tendría que hacerlo, así que esto también es un trabajo. Me alegro que de alguna manera se reconozca como tal", apunta. Su día a día es una montaña rusa. Depende de cómo se encuentre Luis.