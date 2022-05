El exgerente del PP provincial José Antonio Moscardó admite que sabía de gastos electorales al margen del partido

El exgerente del PP de la provincia de Valencia José Antonio Moscardó ha admitido este martes en su declaración como testigo en el juicio del caso Imelsa que sabía que se producían gastos electorales en pequeños municipios al margen del presupuesto del partido, pero que el partido "no quería saber nada".

Moscardó ha declarado como testigo en la sexta sesión del primero de los juicios del caso Imelsa, sobre prevaricación, malversación de caudales públicos, falsedad en documento mercantil, fraude en la contratación y blanqueo de capitales en Imelsa, una empresa de la Diputación de Valencia, durante la presidencia del PP.

Anticorrupción cree que a través de Imelsa "se abonaron gastos electorales del Partido Popular con fondos públicos, omitiendo cualquier información al Tribunal de Cuentas y con el conocimiento del exalcalde de Moncada y responsable de las campañas, Juan José Medina", imputado en esta causa.

Moscardó, que fue gerente provincial del PP entre 2004 y 2014, ha asegurado que desconoce el motivo por el cual no fueron elevados al Tribunal de Cuentas los gastos (cerca de 40.000 euros) electorales en Moncada y Vilamarxant. "Lo desconozco, no podía dar más dinero a una población del que le corresponde. Si hay otros gastos o más cantidad de la asignada y no se me informa no lo puedo elevar al Tribunal de Cuentas".

A preguntas del abogado de Juan José Medina, Moscardó ha admitido que hay "excepciones" en algunos municipios pequeños o con algunos candidatos que, "por su gusto se hacen sus carteles, y ¿qué les vas a decir...?. A mí me dieron orden de que no lo pagara".

Posteriormente, ha indicado que estos candidatos no tienen obligación alguna de comunicar ese gasto al partido. "Siempre les hemos dicho que nosotros nos atenemos a lo que nos da Madrid -al presupuesto electoral asignado a cada municipio-, y que de todo lo demás no queremos saber nada, no queremos complicarnos y no queremos saber nada".

En la sesión de hoy ha declarado, también como testigo, el diputado nacional del PP, exalcalde de Vilamarxant y ex secretario provincial del PP en Valencia, Vicente Betoret, de quien Anticorrupción considera que pudo haber incurrido en las mismas irregularidades que Medina, aunque sus posibles responsabilidades están prescritas por no haberse iniciado a tiempo acciones legales contra él.

Betoret ha asegurado que fue candidato a la alcaldía de Vilamarxant en cinco ocasiones (desde 1999) y que no recuerda si tuvo algún contacto con la empresa Thematica para la organización de actos electorales en 2007.

En cualquier caso, ha asegurado que no pagó ningún gasto de su bolsillo, que jamas se reunió a solas con Media, Alfonso Rus y Marcos Benavent y que "seguro" que Imelsa no pagó gasto electoral alguno, aunque posteriormente ha matizado esta afirmación señalando que lo desconoce y que su cometido en el partido no era el control de las cuentas.