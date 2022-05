Después de que el nuevo conseller de Sanidad, Miguel Mínguez, haya anunciado que va a solicitar al Ministerio de Sanidad la inclusión de los niños valencianos en la administración gratuita de la vacuna del papiloma humano, que ahora sólo se financia a niñas, muchas familias pueden respirar tranquilas porque, de aprobarse, significaría un ahorro considerable ya que, en la actualidad, la vacuna tiene un precio que oscila entre los casi 122 euros y los más de 172.

Esta variación en el coste del antídoto se debe a que en España existen tres tipos diferentes de vacuna contra el Virus del Papiloma Humano (VPH). Todas ellas están autorizadas para su uso en chicos, además de en niñas y, aunque todas ellas previenen la infección por los tipos de papilomavirus que más habitualmente ocasionan problemas de salud, hay diferencias entre ellas.

Qué es el virus del papiloma humano

El papilomavirus, cuya vacuna está incluida en el calendario vacunal de la Comunitat Valenciana desde hace años pero sólo para las niñas o mujeres, está relacionado con el 100 % del cáncer de cuello de útero (aunque no con todos los tipos de este cáncer) y el 100 % de las verrugas anogenitales. Es, además, el responsable del 5 % de todos los tumores humanos y puede estar detrás del 70 % de todos los casos de cáncer de orofaringe o de vagina, así como del 90 % de los cánceres de ano. También se le relaciona con el 40 % de los casos de cáncer de pene y de vulva.

Se trata de un virus común que se transmite de persona a persona por el contacto directo con la piel mientras se mantienen relaciones sexuales. Existen unos 40 tipos diferentes de VPH y se estima que la mayoría de las personas se contagiarán con este virus en algún momento de su vida, aunque lo más frecuente es que sea entre el final de la adolescencia y el comienzo de los 20 años; de ahí la importancia de realizar la vacunación antes de que se hayan tenido relaciones sexuales.

Pese al elevado número de contagios, lo más usual es que los portadores no lleguen ni siquiera a enterarse de que se han infectado de papilomavirus porque no suele dar problemas y desaparece sola. Sin embargo, hay casos en los que el virus persiste durante mucho tiempo en el organismo y acaba por desarrollar un tumor maligno. No hay forma de saber quién va a desarrollar estos tumores y quién no, o de averiguar quién mantendrá el VPH activo en su organismo y quién no, así que lo mejor es vacunar para prevenir posibles problemas de salud en el futuro. A todos los niveles y para los dos sexos.

Y es que, aunque de manera habitual se ha relacionado el papilomavirus con el cáncer de cuello de útero (por eso se vacuna a las niñas), también es el causante de verrugas genitales, cáncer de ano y pene, o cáncer de garganta entre los hombres. Así las cosas, la vacunación tanto de hombres como de mujeres es importantísima porque favorece la deseada inmunidad de grupo.

Diferentes entre las 3 vacunas del papilomavirus

Con todos estos datos, parecen claras las ventajas que ofrece la vacuna contra el virus del papiloma humano y de dónde viene el interés en incluir también a los niños en el calendario vacunal de la Comunitat Valenciana. En la actualidad, se comercializan tres vacunas diferentes contra el papilomavirus: Cervarix, Gardasil y Gardasil 9.

La que se inocula gratuitamente a las menores en la Seguridad Social es Cervarix. Las otras dos son de más reciente creación y ofrecen ligeras diferencias con la primera que, fundamente, se podrían resumir en una frase: dan más protección. Esto no significa, hay que subrayarlo, que Cervarix no ofrezca una buena protección, sino que los antídotos más nuevos la ofrecen mayor. Nada más.

Cervarix cubre entre el 75 y el 80 % de los posibles virus del papiloma humano, mientras que Gardasil ofrece una protección similar y la última vacuna comercializada, Gardasil 9, protege de más del 90 % de los posibles virus oncogénicos.

Los precios de las vacunas contra el VPH también son diferentes:

Cervarix : 121,81 euros por dosis

: 121,81 euros por dosis Gardasil : 155,91 euros por dosis

: 155,91 euros por dosis Gardasil 9: 172,55 euros por dosis

La edad mínima para la vacunación contra el papiloma humano son los 9 años y las tres vacunas admiten pautas de 2 dosis separadas entre sí un por período de seis meses: Gardasil hasta antes de los 14 años (su coste total sería de 311,82 euros) y Cervarix y Gardasil 9 hasta antes de los 15 (el precio total de Cervarix sería de 243,62 euros y el de Gardasil 9, un total de 345,10 euros). A partir de esas edades, la recomendación es de tres dosis, lo que multiplicaría aún más el gasto.