16:47

Mónica Oltra anuncia su dimisión como vicepresidenta del Consell

Anuncia la dimisión del Consell y las Corts para no comprometer el cambio que de inicio en 2015. Asegura que no quiere dar la coartada a nadie en referencia a Puig para que eche a Compromís del Consell. Oltra Asegura que lo hace para que no se revierta el proceso de cambio que se inició en 2015 porque no hay Botànic sin Compromís.