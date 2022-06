La decisión de Mónica Oltra de dimitir de todos sus cargos y renunciar a su acta de diputada supone que pierde su condición de aforada. Por tanto el Tribunal Superior de Justicia deja de ser competente para investigar a Oltra, por lo que la causa volverá al Juzgado de Instrucción 15 de València. Un cambio en la situación judicial que no será inmediato.

La ex vicepresidenta debe formalizar su renuncia a todos sus cargos en la Generalitat y en las Corts. Y el TSJ debe confirmar la pérdida del aforamiento de Oltra, antes de devolver la causa al Juzgado de Instrucción 15, que hace ahora justo un año inició las diligencias para indagar el tratamiento que recibió la menor tutelada que sufrió los abusos de un monitor, marido de Mónica Oltra, en el momento de los hechos.

Levante-EMV reproduce a continuación la cronología de la investigación que ha conducido hasta la dimisión de la hasta ayer vicepresidenta y consellera de Igualdad.

ENTRE 2016 Y 2017

La menor tutelada sufre los abusos por parte del monitor

La menor, nacida en mayo de 2022 y tutelada por la Generalitat desde el 4 de octubre de 2011, sufre los abusos por parte del educador Luis Eduardo Ramírez Icardi. Los abusos se produjeron «durante determinado periodos de tiempo en el año 2016 y principios del año 2017, en fechas que no se han concretado pero entre dos y diez ocasiones», según la sentencia de la sección segunda de la Audiencia de València. El Centro Niño Jesús es privado pero en materia de menores tutelados depende de la dirección territorial de la Conselleria de Igualdad.

13 DE FEBRERO DE 2017

La menor cuenta los hechos

La menor que sufrió los abusos , tras sincerarse con una amiga, su entonces pareja y los padres de él, cuenta a la trabajadora de un centro de día (donde acudía puntualmente a cobrar el dinero que su padre le enviaba desde un centro penitenciario) que está siendo víctima de abusos. La trabajadora social llega a contactar con el Grupo de Menores (Grume) de la Policía para «informarse del proceso a seguir» pero finalmente decide no denunciar, según la exposición motivada enviada por el titular del Juzgado de Instrucción 15 al TSJ. Esta trabajadora social y otro técnico lo comunican al centro de acogida de la menor.

20 FEBRERO A MARZO 2017

Informes y cierre investigación

La directora del Centro de Acogida, investigada ahora en la causa, confecciona varios informes que concluyen, en marzo, que no la menor no tiene credibilidad y que no se aprecian indicios de los abusos. Los hechos se comunican a la Conselleria de Igualdad. El educador es apartado del servicio. Pero nadie denuncia los hechos a la Fiscalía de Menores.

27 DE JUNIO DE 2017

Denuncia de la menor a dos policías y comunicación a Fiscalía

La menor comunica, de forma casual, los hechos a dos agentes de la Policía. El 27 de junio una inspectora de la Grume comunica los hechos a la Fiscalía que abre las diligencias de investigación penal 76/17.

8 DE AGOSTO DE 2017

Mónica Oltra se entera de la citación a su marido

A pesar del tiempo transcurrido, Mónica Oltra asegura que se entera en esta fecha de la investigación a su aún marido porque llega una citación judicial a su casa. A partir de esta fecha se abre el expediente que la Audiencia de València considera «parajudicial».

7 DE NOVIEMBRE DE 2019

Comienza el juicio al educador por los abusos a una menor

La sección segunda de la Audiencia de València inicia el juicio al educador, ex marido de Oltra, por los abusos a una niña de catorce años tutelada por la Generalitat.

2 DE DICIEMBRE DE 2019

Primera condena

La sección segunda de la Audiencia de València condena por primera vez a cinco años de prisión al monitor del Centro Niño Jesús por los abusos a la menor tutelada. La sentencia ya cuestionaba la actuación de la directora del centro y la psicóloga de Igualdad por no preguntar a la niña sobre los abusos cuando la menor comunicó los hechos y no informar a la Fiscalía de Menores.

15 DE FEBRERO DE 2021

Repetición del juicio

La misma sección segunda de la Audiencia de València repite parcialmente el juicio contra el monitor tras los dos informes aportados por la Conselleria de Igualdad que cuestionan la credibilidad de la menor al denunciar los abusos sufridos por el monitor del Centro Niño Jesús.

23 DE MARZO DE 2021

Segunda condena al monitor

La sección segunda de la Audiencia de València impone la misma pena (5 años) que la sentencia revocada y critica la «instrucción parajudicial» de la Conselleria de Igualdad con dos informes que cuestionaron la credibilidad de la víctima.

19 DE JUNIO DE 2021

Denuncia de la menor

El Juzgado de Instrucción 15 abre diligencias tras la denuncia de la menor que sufrió los abusos, representada por el abogado ultra y líder de España 2000, José Luis Roberto. A esta denuncia se suma la de la asociación Gobierna-te, que representa el abogado de Francisco Camps y el partido de extrema derecha Vox.

17 DE SEPTIEMBRE DE 2021

El TSJ ratifica la condena

El Tribunal Superior de Justicia confirma los cinco años de cárcel por abusos al exmarido de Oltra, que recurre en casación al Tribunal Supremo.

1 DE ABRIL DE 2022

Exposición razonada al TSJ

El Juzgado de Instrucción 15 eleva una exposición razonada ante el TSJ para que Oltra declare como investigada al apreciar «indicios racionales, serios y fundados» de su participación como máxima responsable de Igualdad. En la causa ya hay 13 funcionarios y trabajadores del Centro Niño Jesús y el Instituto Espill.

1 DE JUNIO DE 2022

La Fiscalía ve indicios de delito en la actuación de Oltra

La Fiscalía Superior ve indicios de prevaricación, abandono de menores y omisión del deber de perseguir delitos en Oltra y los otros trece investigados.

16 DE JUNIO DE 2022

El TSJ decide investigar a Oltra

El TSJ se declara competente y decide citar como investigada a Oltra el 6 de julio. El TSJ considera que «no existe prueba directa» pero sí que concurren «indicios plurales» sobre un supuesto «concierto» para ocultar los abusos que sufrió la menor.