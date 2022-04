El titular del Juzgado de Instrucción número 15 de Valencia, que lleva la causa contra cargos de la Consellería de Políticas Inclusivas por el presunto encubrimiento del caso de abusos a una menor tutelada por parte de un educador, ha solicitado al Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana que se cite como investigada a la vicepresidenta Mónica Oltra al apreciar «indicios racionales» de la participación de la misma en los hechos que están siendo investigados.

Tras tomar declaración a trece investigados el juez instructor entiende que «se ha agotado la investigación en todo lo que ha sido posible sin dirigir el procedimiento contra la persona aforada, ni afectar sus derechos». Así aclara que se han acordado y practicado numerosas diligencias de investigación de carácter documental y se ha oído a todos los investigados no aforados y argumenta que no se pueden dar más pasos en la investigación sin que la propia consellera figure como investigada para no quebrantar su derecho de defensa.

La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana deberá deliberar ahora si dada la exposición razonada de los motivos que esgrime el juez instructor procede a citar como investigada a la aforada Mónica Oltra.

Como ha venido informando este periódico a lo largo de estas semanas de interrogatorios a los investigados, entre ellos altos cargos de la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, la investigación se centra en "la sospechosa actuación" del personal directivo y técnico de la Conselleria, concretamente con la "instrucción parajudicial" que realizaron una vez judicializado el caso y de cuyos informes no se supo hasta una vez iniciado el juicio contra el educador, exmarido de la consellera, y que fue condenado a cinco años de prisión como autor de un delito continuado de abuso sexual, con prevalimiento, a persona menor de 16 años. Así como por el tratamiento dado a la víctima, a quien no le dieron credibilidad y que incluso fue llevada a juicio esposada.