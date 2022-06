La posible refundación de Ciudadanos anima a presentar listas en la Comunitat Valenciana

Si Ciudadanos presenta o no listas propias en la Comunitat Valenciana puede ser una clave importante para los próximos comicios autonómicos. El partido se acaba de quedar fuera del parlamento en la comunidad andaluza y aunque el PP ha logrado mayoría absoluta y no ha necesitado más apoyos para gobernar, Ciudadanos ha logrado 120.000 votos, el 3,25%. Como el contexto andaluz y el valenciano son distintos y los pronósticos electorales están en este territorio mucho más igualados, lo que haga o deje de hacer Ciudadanos con sus listas es relevante. Si se presenta y no llega al 5% miles de votos a la formación liberal se perderían.

Arrimadas confirma que será la presidenta de Cs hasta completar la refundación, que puede extenderse seis meses Preguntada este martes la síndica de Ciudadanos, Ruth Merino, se ha mostrado partidaria de concurrir a las elecciones autonómicas como un proyecto autónomo y ha rechazado la posibilidad e listas conjuntas con el PP. Se ha mostrado partidaria de dar un último voto de confianza al proyecto en estos meses y también a la actual dirección de Inés Arrimadas que busca liderar un proceso de refundación que no descarta el cambio de nombre, que podría ser el de Liberales. Ciudadanos se parte entre defensores de listas propias y la integración en el PP "No se ha hablado de confluir, creemos en el proyecto, aunque se valorarán las circunstancias, pero vamos a un proceso de refundación hasta final de año que puede acabar en cambios y que esos cambios tengan sus frutos", asegura Merino. La síndica asegura que lo que ella pulsa en el partido es que hay convencimiento de la necesidad de no diluirse y mantenerse como proyecto independiente. Sobre un posible interés del PP en evitar que Ciudadanos presente listas, Merino asegura que con ella no se han puesto en contacto para valorar ninguna opción, aunque le consta porque ella lo ha dicho que a Arrimadas sí le han prometido muchas cosas. En el grupo que pilotará la posible refundación está la coordinadora de Ciudadanos en la Comunitat Valenciana, María Muñoz. La síndica del PP, María José Catalá, responde que en Andalucía ya se ha visto que el voto útil para los votantes de Ciudadanos es el PP y no considera que tenga mucha importancia si Ciudadanos se presenta en la Comunitat Valenciana porque en Andalucía lo ha hecho y el resultado ha sido mayoría absoluta del PP. Según señala Catalá la prioridad del PP es el votante de Ciudadanos y en ningún caso los cargos del partido naranja. Sobre la petición de Alberto Núñez Feijóo de que el partido mantenga tras el resultado de Andalucía un perfil de moderación y si eso puede afectar a la estrategia del PPCV, Catalá responde que tanto ella como el presidente del partido, Carlos Mazón, tienen una forma muy personal de hacer política que siempre ha sido desde la moderación y la vocación de centralidad y por eso en el primer año que se cumple ahora de la nueva dirección de Mazón no ha habido "ni una sola salida de tono". Este sábado, el PP celebra un acto de precampaña al coincidir con el primer año de Carlos Mazón al frente de los popilares valencianos, acto al que podría acudir el eurodiputado Esteban González Pons, el valenciano con más poder en Génova.