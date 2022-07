La reunión de coordinación entre autoridades y equipos de emergencias ha dejado cierto optimismo, con noticias alentadoras que hacen cambiar el pronóstico sobre el incendio de Venta del Moro que había esta mañana. La tormenta prevista para esta tarde ha dejado una precipitación intensa que ha ayudado a extinguir las llamas, lo que frena el avance de este desastre natural que ha calcinado 1.300 hectáreas.

La consellera de Justicia, Administración y Gobierno Interior, Gabriela Bravo, ha comparecido para dar parte de la situación que no ha afectado a los terrenos del Parque Natural de las Hoces del Cabriel aunque se ha quedado a las puertas, la principal preocupación de Emergencias. "La tormenta ha descargado agua y ha producido un nivel de humedad importante, superior al 80 %, lo que ha permitido apagar la llama del incendio", ha señalado. Sin embargo, la prudencia sigue siendo la máxima y como ha señalado la máxima titular d elas Emergencias, "los medios terrestres van a trabajar toda la noche, tanto los bomberos de la Generalitat como los del Consorcio Provincial y la Unidad Militar de Emergencias".

Además, a lo largo de toda la noche se van a realizar revisiones y controles sobre todo el perímetro para detectar cuáles siguen siendo los puntos calientes y saber dónde deben actuar los especialistas. "Es muy importante esta labor nocturna para saber dónde están las zonas más vulnerables", ha puntualizado.

Los medios áereos destinados a la tarea se retiraron con la tormenta y no se reincorporarán hasta mañana por la mañana, no siendo necesaria, a priori, su labor, ya que no hay llama en estos momentos. Sin embargo, "tenemos que ser prudentes y seguir trabajando en el reconocimiento del terreno porque tenemos un parque natural con una masa forestal inmensa y una orografía muy complicada", otro de los factores que han complicado por tercera jornada consecutiva la extinción del incendio.

Finalmente y contra todo pronóstico, la tormenta ha sido favorecedora y ha traído agua ya que el mayor temor de las autoridades era precisamente que solo trajera carga eléctrica y vientos que avivaran aún más las llamas. Pese a todo, se mantiene la vigilancia y el trabajo de los medios terrestres toda la noche.

Valoración de estrategia

Mañana por la mañana se producirá una nueva reunión de coordinación entre los agentes implicados donde se hará una nueva valoración sobre la estrategia a seguir. Lo que desde luego se va a mantener es la fortificación del cortafuegos perimetral que se ha ido reforzando a lo largo de toda la jornada para evitar la propagación de las llamas.