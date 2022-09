“La ‘escoleta’ gratis supone un respiro para las familias”

Uno de septiembre. Vuelta a la rutina para gran parte de la población y también empieza la cuenta atrás final para los escolares. Los más pequeños son los primeros en volver al cole o, en muchos casos, en dar los primeros pasos en un sistema educativo en el que permanecerán, al menos, 13 o 14 años.

El primer día de septiembre es el inicio de curso en las ‘escoletes’ privadas y concertadas donde, este curso, hay una novedad: llega la gratuidad al nivel de 2 años, una medida que la Conselleria de Educación implanta por primera vez en 2022-23, después de sucesivos años ampliando las plazas de la red pública, muchas de ellas en colegios de Primaria (CEIP).

Así, todas las familias con pequeños matriculados en este nivel tienen cubierto el precio de la plaza -que la conselleria pagará a los centros con el mismo mecanismo que el bono infantil-, y solo deberá abonar cada mes los ‘extra’ que haya en su escoleta, dependiendo en cada caso, como puede ser comedor, un servicio más temprano o clases aparte de inglés.

Uno de los centros que hoy ha reabierto sus puertas es la Escuela Infantil Ituitu, en València, donde van 120 escolares, 40 de ellos del nivel de dos años. Aseguran que cada curso cubren todas sus plazas, pero este periodo de matrícula sí que ha habido más interés por parte de las familias, que preguntaban por la gratuidad y, en general, aplauden la medida.

Equilibrar gastos en plena inflación

“Es una buena noticia porque tener que escolarizarlo de forma temprana por cuestiones laborales es complejo a nivel emocional, y a nivel económico es un esfuerzo muy grande. Que esta parte se cubra hará que sea más llevadero y estamos supercontentos. Esperamos que sea realidad”, apunta Raquel Vidal, que añade sobre todo que más familias “podrán permitirse escolarizar a sus hijos”. “Todo ha subido tanto... que esto hará que se equilibre la balanza y que las familias respiremos”, reconoce esta madre.

“Lo llevamos fenomenal, con la situación económica actual, esto es una buena noticia, estamos esperanzados”, coincide David Soriano, padre de uno de los escolares. “Habrá que esperar, pero calculamos que nos ahorraremos unos 200 euros”, añade. “Él viene por un conjunto de factores y porque la escoleta nos gusta, pero sobre todo trabajamos”, añade.

Para Estela Jordán, también es una medida “necesaria”. “Nos permitirá llevarla a extraescolares, como natación, e ir un poco más holgados. Lo vamos a aprovechar para ella”, asegura. Opina lo mismo Marta Malonda. “Iremos más desahogados, es bastante dinero y se notará. Igual lo invertimos en que vaya a natación, también queremos apuntarla a inglés...”, enumera.

Desde el centro también aplauden la medida y consideran que es “maravillosa”, aunque reconocen cierta “inquietud” en el sector, sobre todo por saber cómo lo gestionará Educación. “Pedimos a la conselleria que sea más puntual que nunca en los pagos”, explica Cristina Amador, dueña del centro, porque “la mayoría de meses no es puntual con los pagos”, en referencia al bono infantil, que ahora cubría parte de los gastos de las familias, y que sigue en el caso de los más pequeños.

“Nosotros siempre lo adelantamos y soportamos esa deuda, pero ya no se podrá funcionar así, porque en el nivel de dos años ya hablamos de toda la escolaridad”, es decir, el 100 % de la plaza.

Una etapa al mismo nivel que las otras

Por su parte, Coni la Grotteria, directora de Ituitu, pone en valor el “motor económico” que suponen los centros de infantil, ya que permiten la conciliación de las familias pero, además, destaca la “labor educativa” que realizan. De hecho, esta es otra de las novedades, pues la nueva ley educativa, la Lomloe, dota de currículum a la etapa de infantil, como otra más dentro del sistema de enseñanza, lo que hasta ahora no era así.

“Nosotros siempre hemos trabajado desde un punto de vista pedagógico, no asistencial, pero estamos felices de que nos hayan reconocido”, afirma Cristina Amador. Ahora, tienen un currículum, deben hacer informes pedagógicos y trabajar áreas como la parte cognitiva, emocional o el desarrollo motor, además de favorecer un ambiente para impulsar la autonomía de los niños y niñas y su descubrimiento del mundo, “a su ritmo” y partiendo de todo lo cotidiano que les rodea y su entorno.

Durante los próximos días, muchos centros llevan a cabo un periodo de integración o adaptación con los escolares, permitiendo que las familias estén en las aulas. Desde Ituitu lanzan tres consejos para hacer la vuelta al cole más llevadera: hacerlo desde la calma, anticipando las rutinas algún día antes; tener confianza plena en el profesorado; y cuidar el lenguaje verbal y no verbal, que los menores detectan. Por ejemplo, no exagerar en las despedidas con muchos besos y abrazos y no hablar de “echar de menos”. Solo serán unas horas separados de las familias en las que los niños y niñas están en buenas manos.