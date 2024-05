Lambda rechaza acudir a la reunión sobre el Orgullo convocada tras el desencuentro de ayer

Lambda, entidad organizadora del Orgullo LGTBI en València, ha rechazado acudir a una reunión convocada por el Ayuntamiento de València, tras el comunicado emitido ayer por el colectivo LGTBI referente a la celebración del Día del Orgullo 2024. En este, anunciaban su decisión de prescindir de la fiesta posterior a la manifestación por no sentirse "respaldados" por el consistorio y la conselleria de Igualdad y como modo de protesta por "los recortes sufridos por el colectivo" desde la llegada de los actuales gobiernos municipal y autonómico.

La concejal de Igualdad, Rocío Gil, mostró ayer su sorpresa por la decisión de Lambda y Ageval. Tras esta, decidió ponerse en contacto con ambas entidades y convocarlas a una reunión en la tarde del jueves, a las 16.30 horas, como fórmula para reconducir la situación, según explican fuentes municipales a Levante-EMV. Ayer, se mostró "abierta al diálogo" y definió el Orgullo como una "fiesta muy importante para la ciudad".

Los motivos alegados por el colectivo

El área de Igualdad del Ayuntamiento de València ha realizado una notificación recordatoria en la mañana de hoy mediante correo electrónico a Lambda. Como respuesta, y antes de confirmar su asistencia a la reunión, el colectivo ha querido conocer qué autoridades estarían presentes en el encuentro y ha solicitado la asistencia de la vicepresidenta segunda del Consell y responsable del área de Igualdad, Susana Camarero. Han justificado esta demanda en "las declaraciones vertidas" por la popular en el pleno de las Corts de esta mañana y en que le solicitaron una reunión hace dos meses; petición que no ha sido atendida, según señalan en el correo remitido al consistorio valenciano. Al no confirmar la participación de la consellera, desde Lambda no han asegurado su participación en dicha reunión y, finalmente, han decidido no personarse en la misma.

