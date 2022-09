La diferencia para una resonancia según la residencia: de una semana a 250 días

Que le hagan antes o después ese TAC o esa resonancia que le ha pedido el especialista para poder hacer un diagnóstico concreto va a depender, y mucho, de dónde viva usted. Porque no es lo mismo esperar para hacerse una resonancia en un hospital pequeño con poca presión y con equipo nuevo como el de Requena que en otros muy tensionados y con equipos (de profesionales y máquinas) que claramente se quedan cortos. La diferencia es tan grande como la que va de los siete días de espera media que hay en el primer hospital a los más de ocho meses, 250 días de demora, que había a cierre de junio en el Hospital Arnau de Vilanova para esta prueba en concreto.

Y lo mismo pasa con otras pruebas diagnósticas como las colonoscopias, con una diferencia que va de los 39 días también de Requena a los 174 de espera media del Hospital de la Vila Joiosa, por ejemplo o las gastroscopias. Para esta última prueba, se esperan 34 días de media en el Hospital Doctor Peset. Sin salir de València capital, hay que esperar 152 días de media en el Hospital Clínico de la capital. En todas las pruebas el tiempo de demora media roza los tres meses (90 días) pero según el hospital estos días de desespero pueden reducirse o aumentar sensiblemente.

Son solo algunos ejemplos de las diferencias territoriales que hay en la Comunitat Valenciana a la hora de esperar para hacerse una prueba diagnóstica (también la hay si hablamos de esperar para operarse de algo no urgente), una inequidad en el acceso a la sanidad pública contra la que la Conselleria de Sanidad intenta luchar pero que se ha cronificado en el tiempo.

No hay acceso público a los datos

La comparativa -que deja en evidencia la gran diferencia entre territorios- procede de la respuesta que dio la Conselleria de Sanidad a una pregunta formulada en su día por el diputado en las Corts, José Juan Zaplana, del Partido Popular. En ella, la Conselleria de Sanidad justifica que no hay datos "armonizados" en todo el sistema y que los datos que aporta pueden estar "distorsionados" al incluir no solo el tiempo de espera para haceres una primera prueba sino también las "sucesivas programadas".

Y es que, en contra de lo que pedía este lunes el síndic de Greuges, Álvaro Luna, esta información no está disponible para cualquier valenciano que esté esperando después de que el especialista le diga algo así como "ya le llamarán".

Luna, tras hacer una investigación de oficio sobre la transparencia de las listas de espera valencianas, ha pedido a la Conselleria de Sanidad que permita el acceso en tiempo real para que los valencianos sepan qué lugar ocupan en las listas de esperas sanitarias porque tampoco la administración ha justificado que haya ningún impedimento "jurídico o técnico" para hacerlo.

Solo en la de operaciones no urgentes

Actualmente los valencianos que están en lista para operarse de algo no urgente pueden usar un sistema de información que les dice el tiempo medio de espera y la conselleria actualiza por departamentos esta información cada mes, pero no saben en qué puesto están. Y eso solo en la quirúrgica pero no hay acceso público a las listas de consultas externas ni de pruebas diagnósticas.

Pese a que la ley así lo exige, desde 2003, en la Comunitat Valenciana todavía no existe este registro público y accesible para la lista de espera de consultas externas ni para pruebas diagnósticas. De la primera, el Ministerio de Sanidad ofrece datos de todas las comunidades dos veces al año pero no lo hace la Conselleria de Sanidad. De la segunda, no hay nada y solo se conocen datos por departamentos cuando, como en este caso, algún diputado de la oposición así lo requiere. Desde la administración no han concretado a este diario si se van a tomar medidas concretas asumiendo la resolución de la Sindicatura de Greuges.

Para Luna, el poder acceder a esta información es esencial para poder "controlar y exigir" el derecho a ser atendido en un tiempo máximo y "en igualdad de condiciones", una de las grandes carencias del sistema público valenciano que trabaja por conseguir una equidad entre los 24 departamentos de salud que, por ahora, está lejos.