Cierre de filas en Compromís con Oltra y perfil bajo de los socios

Las tres formaciones que componen la coalición Compromís, Més, Iniciativa y Verds Equo, han vuelto a cerrar filas esta mañana con la exvicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, dimitida el pasado 21 de junio antes de su declaración como imputada en la causa que se sigue contra ella y otras trece personas por el supuesto encubrimiento desde la Conselleria de Igualdad de los abusos sexuales por parte de su exmarido a una menor tutelada por la Generalitat.

La coalición mantiene su decisión de ofrecerle de nuevo la candidatura a la presidencia de la Generalitat en las elecciones de mayo de 2023 y la semana pasada dejó la puerta abierta a Oltra al incluir en el reglamento de las primarias esta posibilidad, aunque internamente se es plenamente consciente de lo apretado de los plazos para que pueda concurrir en el caso de que quede exonerada del caso en el que se investiga su gestión desde la Conselleria de Igualdad en el caso de su exmarido.

Cargos de Compromís, entre ellos la coportavoz de la coalición, Àgueda Micó, líder también de Més, el principal partido de la formación, han arropado a Oltra ante la sede judicial. Representantes de los partidos que conforman la coalición, han aplaudido a la exvicepresidenta a su llegada. Especialmente los de su partido, Iniciativa, con la presencia del coportavoz, Alberto Ibáñez, también asesor de la vicepresidencia, o la secretaria autonómica de Sanidad, Isaura Navarro junto al síndic adjunto en las Corts, Carles Esteve o el concejal en València Giussepe Grezzi.

Junto a Micó, secretaria general de Més, estaba la secretaria de Organización, Amparo Piquer y cargos de la conselleria como el secretario autonómico de la Vicepresidencia, Iván Castañón a el exjefe de gabinete Miquel Real. También desde Verds Equo, la tercera pata de Compromís, han cerrado filas con Oltra. Su portavoz, Juan Ponce, estaba en una comisión en las Corts, pero desde el partido han destacado su apoyo sin fisuras a Oltra y el apoyo unánime de su ejecutiva.

Aunque no ha estado de forma presencial en la Ciudad de la Justicia de València, la actual vicepresidenta del Consell, Aitana Mas, ha sido de las más activas en el apoyo a Oltra. Mas, que en numerosas ocasiones ha asegurado que abandonará sus cargos si Oltra sale indemne del caso y decide volver, tenía agenda en Alicante, pero ha realizado numerosas muestra de apoyo en redes sociales.

Una imatge val més que mil titulars d'uns certs mitjans 👇 @monicaoltra pic.twitter.com/BJxZK284VU — Aitana Mas (@AitanaMas) 19 de septiembre de 2022

Mas ha compartido un video donde se denuncia una cacería de la extrema derecha y se apunta a una acción combinada de miembros de ultraderecha en la que habrían participado también dirigentes de Ribera Salud, la empresa concesionaria de las concesiones sanitarias, o el expresidente del Consell Francisco Camps, según la versión de la coalición.

También se ha manifestado, aunque no ha estado presente, quien puede ser el candidato a la Generalitat en las próximas elecciones autonómicas, Joan Baldoví. El actual diputado en el Congreso es la alternativa que baraja Més Compromís para sustituir a Oltra en la próxima cita autonómica con las urnas. Baldoví también ha planteado la teoría del lawfare, la judicialización con intereses partidistas de la gestión para obtener un rédito político.

Com t’he dit este matí, tens tota la meua estima i suport. Estic ben segur que, al final, la veritat resplendirà i vindran dies clars.



🧡 @monicaoltra pic.twitter.com/aVx6p5or4W — Joan Baldoví ;) (@joanbaldovi) 19 de septiembre de 2022

En el PSPV y en Unides Podem ha imperado el silencio. Aunque el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, que también es secretario general de los socialistas valencianos, ha realizado unas declaraciones desde San Sebastián, donde le ha llevado la agenda este lunes a un acto de apoyo a Ciudad de la Luz en la capital donostiarra.

Puig ha asegurado que Oltra "va a declarar la verdad, sin lugar a dudas". "Yo creo en la justicia", ha subrayado el mandatario socialista, quien ha deseado "lo mejor" a la que fuera portavoz de su Ejecutivo. Cuestionado por si Mónica Oltra podría volver a la política, ha asegurado que "es una cuestión que tienen que decidir ella y su partido".

Mazón asegura que sigue esperando que el jefe del Consell, Ximo Puig, pida perdón o reconozca algún error en la tutela de los menores en la Comunitat Valenciana

Por su parte, el presidente del PP de la Comunitat Valenciana, Carlos Mazón, sigue esperando que el jefe del Consell, Ximo Puig, "pida perdón o reconozca algún error en la tutela de los menores en la Comunitat Valenciana".

Mazón ha hecho estas manifestaciones al ser preguntado por los periodistas en Alicante sobre Oltra. El dirigente popular ha reiterado su "total respeto a la independencia de los jueces, fiscales y tribunales de un proceso que tiene su curso. Así que absoluto respeto a lo que pueda ocurrir", ha añadido.

Mazón ha indicado que sigue "esperando" que Puig "pida perdón o reconozca algún error en la tutela de los menores en la Comunitat Valenciana".

"Esto sí que me parece lo más relevante fuera del proceso", del que "no tengo absolutamente nada que decir; faltaría más. No me gusta cuando se interfiere en procesos que no explican muy bien lo que algunos siempre hemos entendido que es la separación de poderes en España", ha señalado.