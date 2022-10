"Fui a calzarme por la mañana y estaban las zapatillas llenas de chinches"

"Me descalcé por el dolor de pies que tenía y, a las 6.30 de la mañana cuando me desperté y me iba a calzar, estaban las zapatillas llenas de chinches". La frase es el resumen de la desagradable sorpresa que le esperaba a Carmen (nombre ficticio) en su parada por el Hospital Clínico de València la semana pasada, como acompañante de su hermano.

