Varios exdiputados de Compromís han justificado los contratos de alta dirección en Divalterra, como un "cinturón higiénico" contra la corrupción en Imelsa, ambas empresas públicas de la Diputación de València.

El juicio del caso Alquería continúa con las declaraciones de los testigos que hoy han tenido un marcado matiz político ya que han declarado el diputado de Cultura, Xavier Rius, y los exdiputados Emili Altur y Josep Bort, de la coalición Compromís.

Todos han destacado que en las contrataciones de los altos directivos se buscaba un perfil "profesional" ante la situación en la que se encontraba la empresa (en referencia a Imelsa, que luego pasó a ser Divalterra) "intervenida y con la UCO (en referencia a la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil) en la puerta", ha declarado Xavier Rius a preguntas del abogado del PP, que ejerce la acusación popular.

"Se trataba de buscar personal cualificado de cierta confianza. Crear un cordón sanitario, porque la situación era de pena y teníamos una responsabilidad política: o tirar a 600 personas a la calle (en referencia a los brigadistas) o adoptar alguna medida, un cinturón higiénico con personal de alta cualificación que no nos metiera en otra situación similar y que la empresa continuara", ha declarado.

Rius ha declarado que no se buscaba la afinidad politica sino "personas de confianza, con mucha cualificación para que estuvieran los mejores posibles".

En el mismo sentido se ha manifestado el exdiputado Emili Altur. "No dudábamos que lo que se había hecho era correcto. Era como una barrera sanitaria". Y el criterio para seleccionarlas fue, según Altur, "que fueran competentes, no necesariamente que fueran de ningún partido. A mi me interesaba que fuera un profesional y que supiera de lo que iba", ha declarado.

Por último, Josep Bort también ha declarado que "no todos [los contratados como altos directivos] eran afiliados, simplemente se hablaba de criterios profesionales". Y ha insistido en la idea de "crear un cinturón higiénico, porque veníamos de donde veníamos. Había mucho miedo y había que enderezar la empresa".

También ha declarado en esta jornada y el exgerente de Divalterra, Víctor Sahuquillo, quien ha admitido que fue nombrado "cogerente por la confianza en ese momento de quienes tenían que hacer el nombramiento. Por la confianza que tenía conmigo el señor presidente de la Diputación de València", en referencia a Jorge Rodríguez, actual alcalde de Ontinyent.

Sahuquillo ha pasado de puntillas sobre los correos críticos que remitió a Rodríguez cuando estaba al frente de Imelsa Divalterra. De algunos correos ha asegurado no acordarse. Y se ha limitado a declarar que "solía enviarle reflexiones mías con mis impresiones" aunque ha sostenido que Rodríguez no llegó a contestarle a ninguno de estos correos electrónicos.

Sahuquillo llegó a encargar varios informes jurídicos sobre las contrataciones de altos directivos. Ha explicado que lo hizo porque "a raíz de una auditoria que anota que puede haber algún tipo de irregularidad sobre estos contratos, se suscitan comentarios dentro de las reuniones con los jefes de servicios jurídicos. Ante esta situación solicito que informe a quienes estaban asesorando a la empresa y para que se me informe. No soy jurídico y necesitaba saber", ha justificado.

Información en elaboración

En Levante-EMV estamos trabajando para completar esta información, en unos instantes podrás leer la noticia completa. Puedes compartirla con tus contactos, que recibirán la noticia actualizada con la última versión.

Además, si todavía no recibes las alertas de última hora en tu móvil para conocer la información antes que nadie, puedes inscribirte de forma sencilla y sin ningún coste pinchando aquí. Toda la información actualizada de forma constante en la web del diario, así como en las redes sociales del mismo: Facebook, Twitter e Instagram.